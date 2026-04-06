Rolando Fonseca atacó el discurso de Alajuelense como muy pocos se habían atrevido

Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje al discurso que manejan en Alajuelense. (Teletica Deportes/Captura)

Rolando Fonseca se cansó de las excusas y los discursos en Alajuelense y señaló, como pocos se han animado, el discurso de Óscar Ramírez y de los jugadores rojinegros.

El Rolo habló este lunes por la mañana en Telenoticias y no tuvo pelos en la lengua para señalar que en el campeón nacional cada semana tiran una excusa diferente para justificarse del porqué su equipo no carbura.

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“El problema es el tipo de excusas que se utilizan. Primero, que los viajes, segundo, el cronograma de actividades, tercero, las lesiones, cuarto, que necesitamos una semana de descanso, quinto, que si tenemos una semana larga podemos competir.

“Ayer, al minuto 80, había jugadores cansados, estaban reventados. Para eso está tu profundidad de planilla y tu invención. Dejemos de justificar todo. Absolutamente todo lo justificamos, hasta lo que no tiene justificación”, tiró con dureza Fonseca.

“Lo de Campbell es mínimo”

El goleador histórico de la Selección de Costa Rica despedazo uno a uno los discursos del Machillo y Alajuelense y también le mandó duro a jugadores como Joel Campbell, a quien señaló que no tiene hambre ni espíritu para ganar.

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Joel Campbell ha quedado mucho a deber en Alajuelense, según Rolando Fonseca. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Fue tanta la necesidad de ser campeón que su mente se relajó. Hay jugadores, que hay que decirlo con nombre y apellido: Campbell. A ver, yo tengo que reconocerle a Campbell su trayectoria, pero lo que ha hecho en Costa Rica es pobre, es pobre.

“Son tantos los errores en las contrataciones bombas que hace la Liga, que sí, quedó campeón, pero lo de Campbell fue mínimo. El aporte es mínimo, y ya no hay la sonrisa, me voy a octubre o noviembre: ¿Dónde está la alegría de Campbell? Cuando era convocado para ir a un Mundial. ¿Dónde está la picardía, la alegría que tenía? No se le ve. La frustración que tienen los jugadores de esta Liga es evidente”, remató.

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