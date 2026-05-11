Exporteros nacionales avalan a Abraham Madriz luego de que la Cueva coreara su nombre

“Madriz, Madriz”, se escuchó en el Ricardo Saprissa luego de que el joven guardameta morado fuera uno de los héroes del Monstruo para sellar su boleto a la final tras superar a Liberia.

El novel arquero fue fundamental con un par de atajadones sensacionales contra Joaquín Alonso Hernández, uno sobre los 60 minutos luego de un disparo colocado al palo largo en el que Abraham se extendió para sostener el 1-0 en ese entonces.

Madriz fue coreado por la Cueva tras el duelo ante Liberia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El portero volvió a ser crucial en el tiempo de reposición con otra atajada que evitó que el encuentro se fuera al alargue antes de que cayera el penal con el que la S puso el segundo y sentenció el boleto a la final.

“La verdad, hasta se me puso la piel de gallina, pero agradecerle a la afición por apoyar al grupo y, al final, ese Madriz, Madriz me lo llevo en el corazón, pero esto no queda aquí, hay que volver a darlo todo en el partido del miércoles para seguir creciendo y mejorando”, aseguró Abraham tras ser protagonista ante los guanacastecos.

El guardameta morado ha sido estelar en todo el certamen con excepción del duelo en el Lito Pérez ante Puntarenas, en el que Minor Álvarez fue el titular.

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Exporteros nacionales analizan el presente de Madriz

En La Teja hablamos con exporteros nacionales para que comenten del presente de la portería tibaseña con Madriz como protagonista, luego de ser fundamental para alcanzar el pase a la final.

“Me parece que está haciendo un gran trabajo, así como cuando nosotros comenzamos en una edad mucho más joven, nos fuimos consolidando haciendo el trabajo debido.

“El tema es que lo difícil es hacer un partido bien, luego uno malo, pero lo importante es que sea un portero regular, que se mantenga en esa posición y con un futuro bastante prometedor y no solo acá en Costa Rica, la Selección Nacional, hasta para también luego poder salir del país.

Abraham hizo dos tapadas providenciales para salvar al Monstruo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Habrá algunos detractores que dirán que aún no porque es muy joven y en esto del fútbol hay gustos para todos, pero es parte de esto”, mencionó el legendario exportero Marco Rojas.

Acerca del biotipo de Abraham, la exfigura saprissista aseguró que el portero tiene muchas cualidades interesantes.

“El biotipo creo que lo tiene bien, anda por el metro noventa por ahí, es elástico; tal vez, le faltan algunas cosas como jugar el área, tener más aplomo, dirigir mejor la defensa”, acotó.

“Ahora que hizo este gran partido ante Liberia, la obligación de él ahora es hacerlo así de bien o incluso hasta mejor”, sentenció el guardameta.

Otro exguardameta que nos brindó su punto de vista sobre la actualidad de Madriz fue Daniel Cambronero, quien aseguró que aún se le puede dar más tiempo al morado.

La afición tibaseña se volcó a favor del joven arquero (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me parece que tiene muy buenas condiciones y con mucha proyección en nuestro país. Está teniendo una muy buena temporada en el Saprissa en su primera vez como titular. Tal vez, para consolidarse, hay que esperar un poco más de tiempo para que siga madurando y que sea más constante, lo cual ha hecho en este torneo, pero es importante mantenerlo, más aún en un club importante”, relató.

“Creo que en Costa Rica hemos tenido buenos arqueros, con condiciones, muy ecuánimes, lo cual es una buena característica en un portero. Así que no solo sus cualidades como guardameta, que es rápido, se sabe ubicar, tiene buena técnica, sino que además muestra seguridad”, señaló.

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Para Cambronero, la etapa que se viene en la definición del cetro en la final ante Heredia es una gran prueba para ver de qué está hecho Madriz para el presente y el futuro.

“Me parece que, por ejemplo, Anthony Walker, quien en su momento ayudó a Herediano y fue campeón, pero después ha tenido presentaciones en las que no ha sido tan constante, pero para Madriz esta etapa que viene puede ser un gran paso para él en su carrera.

“Siempre una final, o partidos de selecciones, lo gradúan a uno para llegar a donde uno quiere, y sería un impulso para su carrera, y para que él se dé cuenta de lo que es capaz. También el plus es que él se dará cuenta de que puede responder en los momentos oportunos y claves”, concluyó el exportero.