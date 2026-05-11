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Cultura Saprissa apostó por una de las series del momento para hacer su tradicional recibimiento

Este domingo, los tibaseños reciben a los pamperos en el segundo partido de las semifinales del Clausura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Cultura Saprissa, agrupación que se dedica a apoyar al Deportivo Saprissa apostó por una de las series del momento para recibir a los jugadores morados, previo al juego contra el Municipal Liberia.

Este domingo, los tibaseños reciben a los pamperos en el segundo partido de las semifinales, en el estadio Saprissa y sorprendió con un tifo y recurrió a uno de los animé más exitosos de los últimos tiempos, para enviar un mensaje de cara a la fase final del Clausura 2026.

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Cultura Saprissa
Cultura Saprissa se lució con un recibimiento, haciendo alusión al animé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

El tifo de Cultura Saprissa

En la gradería este se develó una manta con el personaje principal de la serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Al costado derecho de la gradería aparece Tanjiro Kamado, un joven que se gana la vida vendiendo carbón y que luego se convierte en cazador de demonios.

Al centro de esa localidad, Cultura Saprissa mostró un mensaje “La cacería ha comenzado”, en alusión a lo que enfrentará la S en el cierre del campeonato y abajo, cerca de la grama aparecieron 3 demonios, con vestimentas alusivas a Alajuelense (rojo con negro), Herediano (amarillo) y Cartaginés (azul con blanco).

Cultura Saprissa
El tifo mostró a tres demonios, que parece hacen alusión a Alajuelense, herediano y Cartaginés. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Mientras se mostró el tifo, los aficionados tenían un rótulo en color morado, que decía “La cacería ha comenzado”.

Y en la gradería sur, la Ultra Morada formó una UM, con un grupo de aficionados, que giraban sombrillas en color morado y blanco, mientras los jugadores entraban a cancha.

Cultura Saprissa
Cultura Saprissa mostró un tifo con Tanjiro, el personaje principal del animé llamado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)
Saprissa v. Liberia
El tifo se develó en la gradería este del estadio Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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