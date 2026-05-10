Gerente de Liberia revela lo que les dijo José Saturnino Cardozo cuando hablaron de una posible renovación

En el Municipal Liberia viven el día a día y lo que se diga en medios sobre el futuro del cuerpo técnico no les roba el sueño.

Hancer Zúñiga, gerente deportivo del equipo aurinegro, conversó con los medios de comunicación, previo al juego contra Saprissa y confirmó que ya le presentaron una propuesta al técnico José Saturnino Cardozo y su continuidad en el club se analizará cuando finalice su participación en el Clausura 2026.

El dirigente recalcó que la búsqueda de jugadores aurinegros, aun cuando el torneo se juega, no los preocupa, porque vivieron algo parecido el torneo pasado.

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Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia habló del presente de José Saturnino Cardozo. Foto: Prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Lo más importantes es el día a día. Con respecto al profe, las propuestas ya están hechas. Él pidió un espacio par tomar una decisión luego de finalizar el torneo y ahora queremos enfocarnos en lo que nos quede de competencia.

“Como maneja el tema el profe y su representante, queda a lo interno; nosotros hicimos una propuesta y una vez finalizada la competencia, tendremos respuesta. Si debemos ajustar algo o firmamos de una vez y seguimos con él, en la siguiente temporada”, afirmó a Teletica Radio.

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A lo más alto

Zúñiga reconoció que cuando un equipo hace bien las cosas, es normal que otros se fijen en sus jugadores y cuerpo técnico.

“Nos hemos fortalecido en hacer nuestro trabajo y luego se tomen las decisiones que se tienen que tomar.

La continuidad de José Saturnino Cardozo en el Municipal Liberia es todo un misterio. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“La madurez es lo más importante del plantel, para entender lo que nos estamos jugando y este es un proyecto ambicioso, hemos tomado las medidas necesarias para construir un proyecto a futuro.

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“Ahora queremos luchar por el campeonato, para tener la posibilidad de apostar por la Copa Centroamericana y la ambición siempre apuntar a lo más alto, sin duda alguna, el no lograr el objetivo de hoy sería muy duro”.