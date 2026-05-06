En Alajuelense buscan técnico y esto es lo que piden para el sustituto de Óscar Ramírez

En Alajuelense, la prioridad es encontrar al sustituto de Óscar Ramírez y los aficionados depositan su confianza en dos entrenadores con amplia experiencia.

Los nombres de José Saturnino Cardozo y Jeaustin Campos han sonado con fuerza en los últimos días y sobre estos técnicos habló León Weinstok, directivo y abogado de la institución rojinegra.

El dirigente habló de estos casos en concreto en Deportivas Columbia y esto dijo cuando se le consultó si Campos, actual técnico del Real España, tiene las puertas cerradas en el equipo rojinegro.

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Aficionados de Alajuelense ven con buenos ojos la llegada de José Saturnino Cardozo al equipo rojinegro. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hablar de puertas cerradas para cualquier persona en este momento es difícil. Entiendo que él en este momento tiene contrato y no he escuchado que venciera en este torneo. Hablar de puertas cerradas; creo que ninguna persona tiene las puertas cerradas.

”Y mucho se puede conversar, pero entiendo que tiene un contrato vigente y no sé si está en el radar, o en la búsqueda de Carlos Vela en este momento”, dijo.

Ha hecho un buen trabajo

Sobre Cardozo, quien tiene al Municipal Liberia en las semifinales, esto dijo el dirigente:

“Hablar de nombres es un poco difícil y ha sido una política institucional, no ahora que estamos buscando entrenador, sino también con jugadores y con salidas y demás.

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“Y más en este caso, que es alguien que está compitiendo en este momento. Hablar de nombres concretos es un poco difícil y solo nos vamos a referir cuando ya se tenga la confirmación de la persona”, dijo.

Jeaustin Campos aún tiene contrato con el Real España de Honduras. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

León confirmó que el gerente deportivo Carlos Vela está concentrado en este momento en la búsqueda del nuevo timonel liguista:

“Él hace una revisión de prospectos, que obviamente, al desatarse la noticia de la salida de Óscar, llegan cientos de currículos. Buscamos un entrenador capaz de asumir el reto, que tenga experiencia, recorrido, conozca a qué se va a enfrentar”, manifestó.