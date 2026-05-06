¿José Saturnino Cardozo a la Liga? Representante del técnico reveló detalles al respecto

Desde la semana pasada en Alajuelense se busca entrenador luego de la salida de Óscar Ramírez del banquillo de la institución tras quedar fuera en la fase regular.

En Alajuela hay muchos rumores, pero nada concreto al respecto; sin embargo, el nombre de José Saturnino Cardozo, que se mantiene con vida tras quedar tercero y estar disputando las semis ante Saprissa, es uno de los más pedidos por el aficionado liguista.

Representante de Cardozo afirma que en la Liga no le han hablado para buscar al técnico aún (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis García es el representante del entrenador paraguayo y habló con Columbia dejando una importante revelación acerca del futuro de José Saturnino y acerca de quienes lo ligan con el banquillo de los leones.

“Sí supe que está el profe Cardozo en la baraja de opciones de la Liga, pero solamente es eso, pero eso lo supe por los medios de comunicación, no porque nos hayan contactado, ni al profe ni mucho menos”.

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“Liga Deportiva Alajuelense es una institución muy seria que no va a querer meterse en medio de una liguilla, de partidos tan importantes a desestabilizar a equipos, sobre todo porque honestamente, cuando uno de los candidatos está jugando contra Saprissa, que es su mayor rival, y lo digo honestamente, no es como que Alajuelense quiera que Saprissa quede campeón, no va en su rivalidad, entonces sinceramente no ha habido acercamiento formal con el profe, ni conmigo, ni con la gente de Liberia”, reveló el representante del guaraní.

El último juego del Macho fue ante el Liberia de Cardozo (JOHN DURAN/John Durán)

Los pamperos juegan este domingo a las 4 de la tarde en el Ricardo Saprissa la vuelta de semis, en la que se conocerá el futuro de los guanacastecos en este torneo.