Erick Lonis da una noticia que no les gustará a muchos saprissistas

El Deportivo Saprissa selló su boleto a la final tras vencer 2-0 a Liberia y ahora buscarán el título contra Herediano; sin embargo, tras el duelo, Erick Lonis adelantó una noticia que no agradará a muchos aficionados.

En la zona mixta del encuentro ante los guanacastecos, el exarquero morado mencionó este domingo sobre los contratos que están por expirar en el Monstruo.

Lonis aseguró que van a renovar a la mayoría de los que acaban contrato en junio (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Creo que de los que finalizan, con la mayoría vamos a renovar, solo que hemos ido por etapas, y creo que en todos estos hechos de jugar Copa, que vamos a Liberia, que vamos a San Carlos, Puntarenas, a veces no es tan fácil, ya que hay concentraciones, y sumado a las lesiones, sanciones, entonces hay muchos hechos que no dan chance para las renovaciones, pero estamos trabajando en eso”, aseguró Erick.

Entre los jugadores que acaban contrato este semestre está el capitán Mariano Torres; no obstante, el argentino había dicho que hasta acabar el certamen iban a ver su futuro.

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Ariel Rodríguez es otro que acaba contrato este torneo y con sus goles puede ser de alegría con los morados, pese a que cierto sector de la hinchada ha criticado sus actuaciones.

Uno de los hombres de más críticas ha sido Marvin Loría, que acaba también este semestre. El volante ha sido silbado con mucha insistencia en la Cueva por sus irregulares actuaciones.

Saprissa tiene a varios jugadores cuestionados por la afición que acaban contrato (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ricardo Blanco es otro de los futbolistas que termina su ligamen en el final de este Clausura 2026 y ha pasado por muchas lesiones que lo han dejado sin opción de lograr regularidad; pese a que este torneo ha contado con más minutos, no obstante, es un jugador veterano.

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Deyver Vega es otro que ha pasado con muchas lesiones y ha tenido poca regularidad. Él finaliza su contrato tras terminar este campeonato nacional.

Lonis mencionó que a la mayoría de los que terminan su contrato los iba a renovar, pero eso no quiere decir que todos los mencionados anteriormente vayan a mantenerse en la institución.