Laura Ortega dejó muy mal parado a aficionado que supuestamente insultó a Fernán Faerron y a su bebita

La tensión que dejó el partido entre Herediano y Cartaginés continúa dando de qué hablar fuera de las canchas.

La modelo Laura Ortega utilizó sus redes sociales para exponer a un aficionado florense luego de que se presentara insultos y comentarios ofensivos dirigidos hacia su esposo, el defensor Fernán Faerron.

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Todo comenzó después del encuentro disputado el sábado anterior, cuando el futbolista brumoso denunció públicamente los ataques verbales recibidos desde las graderías.

Laura Ortega salió a defender a su esposo, Fernán Faerron. (Archivo/Archivo)

Faerron aseguró que incluso hubo malos deseos hacia Eli (la Pelotuki), la hija que tiene junto a Ortega, situación que generó una fuerte reacción en redes sociales.

Aficionado ofreció disculpas públicas

Horas después de la controversia, un aficionado identificado como Emmanuel Camacho publicó un mensaje en el que expresó arrepentimiento por lo sucedido durante el compromiso de semifinales entre Herediano y Cartaginés.

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“El pasado sábado, durante el encuentro de seminales entre Herediano y Cartaginés, se realizaron comentarios inapropiados y violentos hacia la familia de un jugador rival por parte de personas con las que me encontraba.

“Quiero expresar públicamente mi arrepentimiento por lo sucedido. Entiendo que el fútbol jamás debe ser motivo para promover violencia, faltas de respeto o ataques personales de ningún tipo”, escribió Camacho.

Estas fueron las palabras del aficionado florense. (Emmanuel Camacho/Instagram)

Además, aclaró que él no realizó directamente los comentarios ofensivos, aunque reconoció que formaba parte del grupo involucrado.

Laura Ortega publicó un video

Sin embargo, la situación no terminó ahí, Ortega compartió posteriormente una captura de video en la que evidenció mensajes enviados por el propio aficionado tiempo atrás, cuando Faerron todavía defendía los colores de Herediano.

En las imágenes difundidas por la modelo se observa cómo Camacho felicitaba al defensor y le agradecía por su entrega dentro del terreno de juego. No obstante, tras el partido del sábado, el tono cambió completamente y el aficionado habría enviado mensajes ofensivos y obscenos dirigidos al jugador.

“Así como fueron lo suficientemente valientes para desearle la m*!/ a mi hija, espero que ahora tengan las agallas de dar la cara”, escribió Ortega, donde además etiquetó al aficionado.

Laura también solicitó ayuda a sus seguidores para obtener videos de lo ocurrido en el estadio.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de los límites entre la pasión deportiva y los ataques personales, especialmente cuando las familias de los jugadores terminan involucradas en situaciones de violencia verbal.