Fernán Faerron expone los insultos que le lanzaron a su hija y hace una petición al Herediano

El defensor Fernán Faerron denunció que durante el juego entre Cartaginés y Herediano, un grupo de aficionados florenses se dedicaron a insultar a su hija.

El jugador brumoso recurrió a sus redes sociales condenar los malos deseos hacia Elisa, la bebita que el futbolista tiene con la modelo Laura Ortega e invitó a la dirigencia florenses a tomar cartas en el asunto.

Una aficionada, llamada Jazmín también alzó la voz, en sus redes sociales y lamentó que un cierto grupo de seguidores dediquen minutos, para ofender a las familias de los jugadores.

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Fernán Faerron lamentó los insultos que hicieron contra su hija. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El mensaje de Fernán Faerron

“Ayer, durante el partido de semifinal contra Herediano, se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol.

“Entiendo perfectamente que como jugadores estamos expuestos a críticas, insultos y opiniones de todo tipo. Eso viene con esta profesión y uno aprende a convivir con ello. Pero existe una línea que nunca se debe cruzar.

“Desearle la mu... a una hija, hablar de apuñ... a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol.

“Podrán insultarme a mí, cuestionarme o criticarme como jugador, pero nadie debería normalizar amenazas o comentarios de ese nivel hacia una familia y mucho menos hacia una bebé.

“Espero también que Club Sport Herediano, como institución, tome las medidas correspondientes y se dé a la tarea de expulsar este tipo de aficionados que no representan los valores del fútbol ni de una afición sana.

“De igual manera, espero una disculpa pública de cada una de las personas involucradas, las cuales ya se encuentran identificadas. El fútbol jamás puede convertirse en odio”, concluyó.