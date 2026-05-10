Aficionada florense cuestionó a seguidores del Herediano por ataques a familia de Fernán Faerron

El duelo entre Herediano y Cartaginés acabó sin goles, por lo que los rojiamarillos avanzaron a la final; sin embargo, en las gradas estuvo caliente la situación contra el defensor brumoso Fernán Faerron.
Una aficionada rojiamarilla denunció a un pequeño grupo de aficionados del Herediano que insultaron al defensa brumoso constantemente, al punto de meterse con su familia, incluso con su bebé.
“Me tocó estar a la par de un grupito de estúpidos, porque no tienen otra palabra. A ver, uno va al estadio a gritar cosas, porque es parte de. Todos sabemos que Fernán Ferron no se da a querer, eso no es novedad para nadie, pero estos cinco idiotas se ponen a gritar cosas de Laura (esposa) que incluso me parece que una vez dijo que no ve partidos, para evitar eso”.
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“Son de esos maes que son de: ‘ay, véanme, estoy aquí’. Empezaron a gritar cosas de la bebé, una chiquita de un año que no tiene ni conciencia, ¿A qué se dedican el papá y la mamá?”.
@jazmiiin.coa Marquemos la diferencia, disfrutemos el futbol siempre de una manera sana 🫶🏻 y ojalá no los dejen entrar nunca más al estadio 🤢 #futbol #costarica🇨🇷 #heredia #parati ♬ sonido original - Jazmín Cortez
“Todas las personas que estábamos ahí nos volvíamos a ver como mae, por qué gritaban eso. Todos nos quedamos callados porque hasta daba vergüenza”.
“Cuando pensé que todo había quedado ahí, Haxel Quirós no tuvo su partido y ellos empezaron a gritar cosas de que hijuep... indígena y yo decía: ‘¿Cómo estos estúpidos andan la camisa de Heredia? Personas así ni siquiera deberían entrar a un estadio”, denunció la aficionada rojiamarilla de nombre Jazmín Cortez en su TikTok.