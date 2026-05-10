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Aficionada florense cuestionó a seguidores del Herediano por ataques a familia de Fernán Faerron

La aficionada de Herediano denunció que al defensa Fernán Ferron lo insultaron al punto de hasta meterse con su bebé

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Por Eduardo Rodríguez

El duelo entre Herediano y Cartaginés acabó sin goles, por lo que los rojiamarillos avanzaron a la final; sin embargo, en las gradas estuvo caliente la situación contra el defensor brumoso Fernán Faerron.

Una aficionada rojiamarilla denunció a un pequeño grupo de aficionados del Herediano que insultaron al defensa brumoso constantemente, al punto de meterse con su familia, incluso con su bebé.

Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Aficionada de Heredia denunció duros insultos contra familia de Faerron (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Me tocó estar a la par de un grupito de estúpidos, porque no tienen otra palabra. A ver, uno va al estadio a gritar cosas, porque es parte de. Todos sabemos que Fernán Ferron no se da a querer, eso no es novedad para nadie, pero estos cinco idiotas se ponen a gritar cosas de Laura (esposa) que incluso me parece que una vez dijo que no ve partidos, para evitar eso”.

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“Son de esos maes que son de: ‘ay, véanme, estoy aquí’. Empezaron a gritar cosas de la bebé, una chiquita de un año que no tiene ni conciencia, ¿A qué se dedican el papá y la mamá?”.

@jazmiiin.coa Marquemos la diferencia, disfrutemos el futbol siempre de una manera sana 🫶🏻 y ojalá no los dejen entrar nunca más al estadio 🤢 #futbol #costarica🇨🇷 #heredia #parati ♬ sonido original - Jazmín Cortez

“Todas las personas que estábamos ahí nos volvíamos a ver como mae, por qué gritaban eso. Todos nos quedamos callados porque hasta daba vergüenza”.

“Cuando pensé que todo había quedado ahí, Haxel Quirós no tuvo su partido y ellos empezaron a gritar cosas de que hijuep... indígena y yo decía: ‘¿Cómo estos estúpidos andan la camisa de Heredia? Personas así ni siquiera deberían entrar a un estadio”, denunció la aficionada rojiamarilla de nombre Jazmín Cortez en su TikTok.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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