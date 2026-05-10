Aficionada florense cuestionó a seguidores del Herediano por ataques a familia de Fernán Faerron

El duelo entre Herediano y Cartaginés acabó sin goles, por lo que los rojiamarillos avanzaron a la final; sin embargo, en las gradas estuvo caliente la situación contra el defensor brumoso Fernán Faerron.

Una aficionada rojiamarilla denunció a un pequeño grupo de aficionados del Herediano que insultaron al defensa brumoso constantemente, al punto de meterse con su familia, incluso con su bebé.

Aficionada de Heredia denunció duros insultos contra familia de Faerron (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Me tocó estar a la par de un grupito de estúpidos, porque no tienen otra palabra. A ver, uno va al estadio a gritar cosas, porque es parte de. Todos sabemos que Fernán Ferron no se da a querer, eso no es novedad para nadie, pero estos cinco idiotas se ponen a gritar cosas de Laura (esposa) que incluso me parece que una vez dijo que no ve partidos, para evitar eso”.

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“Son de esos maes que son de: ‘ay, véanme, estoy aquí’. Empezaron a gritar cosas de la bebé, una chiquita de un año que no tiene ni conciencia, ¿A qué se dedican el papá y la mamá?”.

“Todas las personas que estábamos ahí nos volvíamos a ver como mae, por qué gritaban eso. Todos nos quedamos callados porque hasta daba vergüenza”.

“Cuando pensé que todo había quedado ahí, Haxel Quirós no tuvo su partido y ellos empezaron a gritar cosas de que hijuep... indígena y yo decía: ‘¿Cómo estos estúpidos andan la camisa de Heredia? Personas así ni siquiera deberían entrar a un estadio”, denunció la aficionada rojiamarilla de nombre Jazmín Cortez en su TikTok.