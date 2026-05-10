Johan Venegas volvió a jugar y habló claro sobre su continuidad en Cartaginés

El delantero Johan Venegas, del Club Sport Cartaginés volvió a las canchas, luego de superar una lesión que lo tuvo alejado del terreno de juego por tres meses.

Luego del juego contra Herediano, por las semifinales del torneo de Clausura 2026, el Cachetón habló de su proceso de recuperación y de su futuro.

Los brumosos se quedaron en el camino, al empatar 0-0 contra los florenses. Cartago necesitaba una victoria por un marcador superior al 1-0, para llegar a la fase final.

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Johan Venegas (al frente) volvió a las canchas, luego de superar un desgarro. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Felicitaciones al Herediano. No pudimos concretar, el equipo hizo una digna serie, el equipo buscó el marcador, estamos dolidos, teníamos la ilusión de luchar por el campeonato.

“Estos últimos dos torneos, el equipo viene creciendo, clasificando, disputando cosas importantes, hay que seguir por esa misma línea.

“Esta tristeza, este dolor que se siente, es necesario pasarlo para trabajar nuestro carácter para un futuro y cuando no se avanza se entra en evaluación, nos faltó un poco más de determinación, esa hambre en el último cuarto de cancha”, afirmó en declaraciones a Deportivas Columbia.

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Más que delicado

El delantero confesó que su recuperación se alargó más de lo esperado y reveló que tuvo dos recaídas mientras se recuperaba.

“Tuve una lesión más larga de lo que se esperaba, pero quise hacer las cosas de la manera más profesional y lastimosamente, arriesgué, porque estaba ahí, pero hoy era todo o nada, le estaba pidiendo a Dios que me dejara una opción, pero no se dio; los planes de Dios son perfectos y su voluntad perfecta.

Cartaginés no pudo avanzar a la fase final del Clausura 2026. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Tuve un desgarro y después de que me recuperé, tuve dos recaídas, y son cosas del fútbol. Busqué la forma de recuperarme y gracias a eso hoy estoy acá, soy importante para el equipo.

“Estaba para 20 o 30 minutos, pero no tuvimos la profundidad que hubiéramos querido para tirar más bolas al área. Hay que hacer un análisis y hablar con el equipo a ver si quieren que siga, me siento muy bien en Cartago”, destacó.