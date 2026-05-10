Enrique Osses reconoce que pudo hacer algo diferente al presentar los datos del VAR

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, habló de la bulla que generó la presentación de resultados del uso del VAR previo al arranque de las semifinales.

Recordemos que algunos dirigentes, como Erick Lonis, del Deportivo Saprissa, se mostraron inconformes con los datos que revelaron y el momento de presentarlos.

Ante esto, el chileno reconoció que quizás no fue el mejor momento para presentar los datos, pero añadió que, desde que llegó al país, todos los clubes han sido perjudicados con decisiones arbitrales.

“Los datos siempre son interpretables, se pueden hacer mejoras, recojo un poco las críticas del timing del momento, que puede ser, pero nunca es un buen o mal momento para presentar datos.

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Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, habló de la presentación de datos que generó molestia en equipos como Saprissa. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nunca hablé de un club particular, de un equipo más favorecido o perjudicado, en tres torneos son más de 330 partidos, pero se sacaron conjeturas, análisis a partir de los datos, pero lo que quiero decir es que no hay tendencia para ningún club, todos los clubes han sido favorecidos y perjudicados y quizás el timing puede ser en otro momento”, dijo a Deportivas Columbia, previo al inicio del juego entre Herediano y Cartaginés.

Un balance

El sudamericano también habló de los árbitros que fueron escogidos para las semifinales del torneo de Clausura 2026.

“Los cuatro árbitros que han pasado en las semifinales se ganaron el derecho de participar en ellas, hay otros que están esperando la oportunidad.

“Tenemos un grupo bastante homogéneo y profesional para lo que viene. Los cuatro árbitros que han dirigido son internacionales, más participaciones a lo largo del torneo y confiamos en que estas fases finales se jueguen a como han estado, vamos por el buen camino, se pueden hacer mejor las cosas y tenemos que tener la menor incidencia en los resultados”, dijo.

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La presentación de datos del uso del VAR en el fútbol tico generó molestia en algunos sectores. Foto: Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

¿Qué le ha parecido el arbitraje en Costa Rica?

“Han sido meses intensos, un carrusel con buenas y malas, somos los más autocríticos, necesitamos seguir mejorando, debemos tener más recursos para desarrollar el VAR, para poder practicar a los árbitros.

“Si me pregunta por una pequeña evaluación, la puedo hacer terminando la liguilla, pero ahora queremos ver los resultados para hacer un balance.

“Se puede mejorar la consistencia en las decisiones, aunque haya polémica. Los árbitros sancionan más o menos lo mismo en situaciones similares, hacer la revisión más rápida”, afirmó.