Enrique Osses muestra quiénes son los equipos más beneficiados y más perjudicados de los últimos torneos con el VAR

Este martes en el Proyecto Gol, el presidente del arbitraje nacional, Enrique Osses, presentó los errores del VAR en los que reconoce fallos en los últimos torneos y quiénes son los más perjudicados y beneficiados.
En conferencia de prensa apuntó a los torneos que van desde el Clausura 2025, Apertura 2025 y el presente certamen nacional, que son en los que él ha estado al mando de dicha función.
En el gráfico presentado por el chileno, los clubes más perjudicados son Cartaginés y Alajuelense, con cinco errores ante los brumosos y cuatro a los erizos; Pérez Zeledón, con tres, es el siguiente.
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Mientras que Saprissa, Herediano y Liberia solamente en una ocasión en estos campeonatos.
En lo que se refiere a favor, Saprissa tiene cuatro, los mismos que liguistas y blanquiazules, mientras que Herediano sigue con tres a favor.
Según el saldo de Enrique Osses, hubo un total de 24 fallos y el saldo deja a los manudos con un balance de cero debido a que acumula los mismos fallos que beneficios, los de la Vieja Metrópoli con negativo de uno y los generaleños con menos dos.
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“Estos son datos oficiales que tiene la comisión de arbitraje para ver que equipos de esos 24 erores han sido a favor o en contra de los equipos, de esos 24 errores no son con ninguna tendencia son de azar y todos los equipos se ven más o menos beneficiados por los errores arbitareles”, señaló Osses.
Los florenses quedaron con un balance favorable de dos, mientras que los tibaseños con un positivo de tres entre desaciertos y beneficios, teniendo en cuenta que no todos los clubes presentes en el gráfico han estado en todos los torneos que se analizaron en este gráfico.