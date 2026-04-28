De la euforia al fracaso: la frase lapidaria de Raúl Pinto que hace eco en el liguismo y más allá

La eliminación de Alajuelense de las semifinales del torneo de Clausura 2026 trajo a colación una frase que Raúl Pinto, vicepresidente rojinegro, dijo a finales del año pasado y que hoy hace eco entre la afición manuda.

El 17 de diciembre del año pasado, después del partido ante Saprissa, por la fase final del Apertura 2025 que cerró con empate 2-2, el dirigente liguista conversó con los medios y, en medio de la euforia por el buen resultado que habían obtenido en Tibás, afirmó:

“Téngalo por seguro que por lo menos tres como mínimo, porque volvimos a lo que éramos nosotros, nuestra identidad, y ya yo creo que tenemos ocho, diez o doce jugadores que van de abajo para arriba y eso es lo más importante que puede tener una institución”, aseguró Pinto.

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Una frase que soltó Raúl Pinto, en diciembre del año pasado generó incomodidad entre la afición liguista. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tres días después, la Liga conseguía la tan anhelada copa 31 y pasaron los meses con la ilusión de que los erizos consiguieran el bicampeonato, pero este domingo, los leones firmaron su eliminación en el torneo.

En diciembre, la frase de Pinto no cayó bien entre la afición y este fin de semana, no faltó quien comparara su lapidaria afirmación con lo que dijo Agustín Lleida, exgerente deportivo rojinegro, en junio del 2020:

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“El día que la Liga gane la 30, ganará cinco seguidas”, afirmó Lleida a Deportivas Columbia, meses antes de dejarse la 30 ante Herediano. Después de eso pasarían casi cinco años para volver a dejarse un campeonato nacional.

Dos analistas hacen un estudio de la frase de don Raúl y leen más allá de lo que en su momento habló el dirigente alajuelense.

Óscar Ramírez no pudo darle a la afición la 32. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El recuento de los daños

Roberto Méndez es coach motivacional y comentó que, en el caso de Alajuelense, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de afirmaciones.

“Desde mi perspectiva, Alajuelense y Saprissa son los equipos más grandes de Costa Rica y, en el caso de Alajuela, tiene que nadar contra corriente en algunos temas.

“Un directivo dijo hace algunos años que un título de la Liga vale por tres y cuando el equipo obtiene un campeonato, la afición lo disfruta, pero es difícil repetir un título.

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“Don Raúl, como un hombre de experiencia, que fue presidente del club, debería saber este tipo de cosas, porque hay cosas que no dependen de uno y en esto siempre hay daños; es decir, don Raúl no analizó cómo podía quedar el club después del semestre.

“Me parece que en esto se debe tener más mesura; al liguista no le gusta andar abriendo la boca, y andar haciendo declaraciones atrevidas”, añadió.

Para Méndez, Alajuelense hizo un esfuerzo muy importante el semestre pasado, del cual no se pudo recuperar, agregado a los incidentes extra cancha que se dieron a conocer acerca de algunos de sus futbolistas.

“Alajuelense logró el título sin llegar a la gran final y siempre hay daños, por el cansancio que experimentó el equipo, y quizás don Raúl no analizó cómo podía quedar el equipo. Me parece, además, que la salida de Marcelo Sarvas fue muy sensible”, aseguró.

Alajuelense ganó la 31 en diciembre del año pasado, pero en este semestre se quedó en el camino. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Más allá de la frase

El analista José Luis Bustos es consciente de que la euforia del momento le pasó factura a don Raúl.

“Él esperaba, como todos los aficionados, que este torneo fuera mejor que el que hicieron la campaña pasada. Habían pasado muchos años y no llegaba el título y lo que dijo le jugó una mala pasada.

“Pero más que eso, hay que hacer un alto para analizar el camino del comportamiento dentro y fuera de la cancha de algunos jugadores, porque este fue otro tema que le pasó factura al equipo”, comentó.

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Bustos coincide con el técnico Óscar Ramírez, cuando argumentaba que el equipo venía con una carga importante de trabajo, pero hay que hacer énfasis en la formación de los futbolistas.

“No es excusa, la Liga en un momento se preparó para tres torneos, Concacaf, el torneo de Copa y el campeonato nacional, y eso de alguna manera genera un desbalance, pero además, hubo situaciones con algunos jugadores, y no sabemos si hubo más allá de lo que trascendió en los medios.

Los leones verán la final del torneo por tele. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Hay que hacer énfasis en la formación de los jugadores, es casi que obligarlos a estudiar, a cursar idiomas. Esa preparación es fundamental y sobre todo, en futbolistas con potencial para dar el salto al extranjero”, comentó.