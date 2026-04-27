Aarón Salazar hizo una fuerte confesión tras la eliminación de Alajuelense

Luego de la eliminación de la Liga Deportiva Alajuelense en la primera fase del torneo local, las críticas por parte de los propios jugadores no se hicieron esperar y uno de ellos fue Aarón Salazar.

El defensa ha tenido muchos éxitos en su carrera deportiva en los clubes en los que ha estado, por ejemplo San Carlos, Herediano y ahora con los manudos, por eso es que para el zaguero un fracaso de estas magnitudes es algo nuevo.

Salazar aseguró que es el peor fracaso de su carrera. (JOHN DURAN/John Durán)

Salazar, luego del juego en suelo guanacasteco en el que los rojinegros cayeron 2-1, dejó una muy fuerte autocrítica por el fracaso de ni siquiera avanzar a semis.

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“Este es el mayor fracaso de mi carrera, yo nunca había quedado fuera de semifinales, independientemente del equipo en el que estuviera, nunca había quedado eliminado y no quiero volver a vivirlo, es un trago que no me gusta para nada y por supuesto que lo tomo como el mayor fracaso”, afirmó Aarón ante la consulta de La Teja en la zona mixta, tras el duelo contra los pamperos.

Alajuelense no quedaba fuera de semis desde el 2019. (JOHN DURAN/John Durán)

Los rojinegros acabaron en la quinta casilla a seis unidades del Cartaginés, que finalizó en la cuarta posición; a doce del Herediano, que acabó en la cima; a ocho de los morados, que terminaron segundos, y a siete de los Coyotes.

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Aarón fue uno de los futbolistas más regulares con los manudos, con 17 duelos disputados en el Clausura 2026, sumado a los dos partidos de la Concacaf Champions Cup, además de que fue convocado por Fernando Batista con la Selección Nacional de Costa Rica, y terminó jugando en el empate a dos anotaciones ante Jordania.