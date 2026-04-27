Washington Ortega asume errores con una fuerte autocrítica tras el fracaso de Alajuelense

Alajuelense pasó del cielo al infierno en cuestión de cinco meses, ya que luego de ser campeón nacional y de Centroamérica se llevó un duro golpe, pues ni siquiera clasificó a las semifinales del certamen local, algo que para Washington Ortega no debió ocurrir.

Los leones se despidieron del certamen este domingo después de caer 2-1 en el estadio Edgardo Baltodano, quedando quintos en la tabla a seis unidades del cuarto lugar.

Ortega asegura que le anotaron mucho este semestre (JOHN DURAN/John Durán)

Ortega fue figura preponderante en el semestre anterior, tanto en el Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana; sin embargo, en este campeonato, el uruguayo dejó una fuerte autocrítica sobre su accionar.

LEA MÁS: Alajuelensa saca comunicado a menos de dos horas de la eliminación

“Creo que me convirtieron muchos goles, creo que es el fuerte que uno tiene y no lo pude hacer valer en este semestre; la realidad es esa, me tienen que convertir mucho menos”, aseguró Ortega sobre su labor en este primer semestre del 2026.

“En el equipo en el que estoy me tienen que convertir mucho menos y, obviamente, en este semestre, al convertirme mucho, nos afectó. Se debe analizar con Diego Cejas y los otros arqueros para mejorar, porque era algo fuerte que teníamos y nos costó mucho en este semestre”, sentenció el charrúa tras la eliminación manuda en Liberia.

Washington fue muy autocrítico con su actuar en este torneo (JOHN DURAN/John Durán)

Washington no comenzó el torneo, ya que no se logró recuperar de la lesión que lo alejó de los momentos finales del semestre pasado; por tanto, Bayron Mora fue el titular.

En este Clausura 2026, los rojinegros recibieron un total de 20 goles, sumado a los tres de la Concacaf Champions Cup y a los cuatro del torneo de Copa; no obstante, en esta última competición, el meta uruguayo no jugó.

LEA MÁS: Juan Carlos Solano dijo con nombres y apellidos quiénes son los responsables del fracaso de Alajuelense

Ortega volvió al arco en la cuarta fecha cuando la Liga le ganó 1-0 a San Carlos; antes de esto, con Bayron, los manudos recibieron dos en la jornada inaugural ante Liberia, uno en Pérez Zeledón y otro en Cartago por la tercera fecha.

Después de ese instante, Washington asumió con regularidad la portería con la excepción de la serie ante los pamperos por Copa y el duelo en el Morera Soto contra Pérez Zeledón, que lo jugó Mora y acabó 3-0 para los liguistas.