Prensa deportiva no titubeó al señalar a los responsables de la eliminación de Alajuelense

Rolando Fonseca resumió con una palabra lo que pasó con la eliminación de Alajuelense, tras quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026.

El fracaso del actual campeón al no avanzar a la siguiente fase del campeonato no pasó desapercibido por la prensa local, que señaló, en su criterio, a los principales responsables de la situación de los rojinegros.

El exdelantero expresó que, para él, en la institución manuda fueron permisivos en temas como disciplina y les faltó congruencia a la hora de alinear sus discursos con sus acciones.

Fonseca dio un mensaje que dijo no solo va dedicado a los liguistas, sino a las dirigencias de otros equipos que tampoco hicieron méritos para avanzar en el campeonato nacional.

Rolando Fonseca resumió en una palabra la no clasificación de Alajuelense a las semifinales. Foto: captura de pantalla. (Pantallazo/Pantallazo)

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El mensaje de Rolando Fonseca

Para el exjugador liguista, la junta directiva, gerencia deportiva y hasta el mismo entrenador fueron permisivos y justificó su posición.

“¿A qué fueron permisivos? A la lealtad, que es expresar valentía de lo que puede percibir y hacer en la institución. Decían muchos: ‘Aquí estoy’, pero nunca estuvieron, como los fichajes bomba.

“La congruencia, algo en lo que fueron permisivos, porque nunca honraron el discurso de lo que decía, que luego de los cinco partidos, y eso se da con resultados.

“Fueron permisivos con la exigencia, porque hay que hacer algo diferente y nunca lo hicieron, por eso dura tan poco el éxito; en Alajuela no lo han sabido manejar.

Alajuelense quedó fuera de las semifinales del torneo de Clausura 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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“La vulnerabilidad, creen que ya están todas fachadas de éxito y no hay sinergia ni con la afición.

“La integridad: aplicar los valores, las políticas de la institución; están las famosas fiestas, aquí se pagan, eso de arriesgarse los unos con los otros, y hay jugadores molestos, porque hay unos que caminan y otros que corren.

“No es un mensaje solo para la Liga eso de ser permisivos, es porque hay una generación de jugadores que hacen lo que quieren y también es para ustedes, porteños, de Pérez Zeledón, de Guadalupe, por como cerraron. A mí me da pena por las juntas directivas de esos equipos”.

No dejó títere con cabeza

El periodista Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, no se guardó nada y señaló cuáles jugadores deben hacer maletas y despedirse de Alajuelense.

Este lunes, el comunicador dijo en el programa 120 que no comparte la posible salida de Óscar Ramírez del banquillo rojinegro. Guzmán enfatizó que hay algunos futbolistas que no deben seguir en la LDA para el próximo torneo y justificó sus razones.

“A los más chamacos no, porque es injusto, pero hay varios jugadores que no deben estar en el equipo”, dijo.

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Para Pablo Guzmán, el mexicano Ángel Zaldívar ya no debe estar en Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Quiénes deben irse de la Liga?

Esta fue la lista de futbolistas que, en criterio de Pablo Guzmán, no deben seguir en Alajuela:

“Ángel Zaldívar, es el primero al que le digo gracias.

“Creichel Pérez, lo mando a cualquier otro equipo, no me terminó de convencer.

“Kenneth Vargas, fue un error haberlo contratado. En ningún partido importante hizo diferencia; solo en juegos poco trascendentales apareció.

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“Joel Campbell, está claro que ya no.

“José Alvarado. La Liga se dio el taco de contratar a un José Alvarado, que nadie sabe quién es”.

Varios responsables

El periodista Juan Carlos Solano, de Teletica Deportes y TD Más, tampoco se quedó atrás y dijo con nombres y apellidos quiénes son para él los culpables del fracaso en la institución alajuelense.

Solano dio su posición en un video que colgó en sus redes sociales.

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Juan Carlos Solano, periodista de Teletica y TD Más dijo con nombres y apellidos, quiénes son los responsables del fracaso de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

El mensaje de Juan Carlos Solano

“Este fracaso de Liga Deportiva Alajuelense tiene nombre y apellidos. Hay que empezar porque, para mí, nunca lograron sustituir la ausencia de Kenyel Michel, el jugador que fue superpreponderante, importantísimo en el semestre pasado, un jugador que te resolvía. Cuando un partido estaba enredado, él aparecía y cambiaba las cosas. Ahí hay un grave error de planificación deportiva, de no encontrar un relevo.

“Luego, evidentemente, hay elementos individuales de indisciplina que marcaron a una Liga, que se vio envuelta en este tipo de situaciones. Lo de Alejandro Bran, sigo insistiendo, para mí es un jugadorazo, pero debe ser integral y se equivocó, marcó para mal la disciplina que tienen en el CAR y el rendimiento se vino al suelo en momentos en que la Liga tenía una crisis deportiva.

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“Otra causa es la contratación de Kenneth Vargas, quien no rindió, o rindió poquísimo, por no decir nada. Lo de Kenneth, que nuevamente hablamos de él, más fuera del verde que lo que hizo dentro.

Para el periodista Juan Carlos Solano, el delantero Kenneth Vargas no debe continuar en el club. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Evidentemente, hubo también algunas situaciones de planificación deportiva, que tienen que ver con las cargas físicas. Fue un semestre muy complicado para Alajuelense, que luego de ganarlo todo, empezó el campeonato cuesta abajo y se le complicó todo al equipo del Machillo.

“A Óscar Ramírez lo veía agüevado desde el inicio del torneo. Del equipo campeón nacional hoy no queda nada”.