Dos exjugadores manudos que ganaron todo analizan las claves del fracaso de Alajuelense

El rotundo fracaso de Alajuelense luego de estar en lo más alto con la copa 31 en diciembre y el tricampeonato de la Copa Centroamericana le trajo un duro golpe a los rojinegros con esta temprana eliminación en el certamen nacional.

Los manudos quedaron en la quinta posición y a seis unidades del cuarto lugar, algo inusual para Alajulense, es por esa razón que buscamos hablar con exmanudos que conocen mucho a Óscar Ramírez. Hablaron con La Teja sobre los puntos claves que pudieron traer este semestre tan oscuro.

El Macho pasó de la gloria a un fracaso enorme por campeonato nacional (JOHN DURAN/John Durán)

Mauricio Montero analiza las claves del fracaso liguista

Lesiones y factor físico: “Creo que sí, todo lo que se vivió después del campeonato vino al traste. Primero se dieron vacaciones, luego un día antes de Los 90 minutos por la vida se volvió y ya a los días tenían que debutar en el campeonato; por ende, no se hizo un periodo de acondicionamiento físico adecuado, ya que es mentira que se pudo hacer una buena pretemporada, y eso es fundamental para aguantar todo un campeonato”.

Mercado de fichajes: “Creo que no se hizo bien, se apresuraron y no se hizo de forma idónea; el equipo no se movió mucho, creo que por no haber mucho tiempo; se fueron dos jugadores que habían aportado mucho (Kenyel Mitchell y Diego Campos) y hubo gente que no se acopló a lo que Óscar quería”.

Factores extracancha: “Influye mucho en el accionar del grupo en general y en el club de la manera en como se dieron las cosas; eso golpea la parte del grupo, de la unión, y yo digo que las cosas mejoraron por momentos, por ahí en medio de Concacaf, pero luego volvimos a caer en lo mismo, entonces eso sí influye, que a cada rato salgan cosas a la luz pública influyen”.

Mauricio Montero analizó los factores claves del fracaso liguista (RAFAEL MURILLO)

Conformismo tras tanto éxito del semestre pasado: “Creo que es difícil llevar un equipo de tanto tiempo sin ser campeón a serlo y repetirlo en tan poco tiempo y que ellos entiendan que sí se ganó, hoy se disfruta, se celebra, pero mañana, si se juega mal y no se gana, son malos y así lo ve la afición y todo mundo; al siguiente campeonato hay que ganar de nuevo y todo esto para mí pasó, un conformismo que ahora volvimos de nuevo a lo mismo”.

Arbitraje: “Es que yo siento que se equivocan para un lado o para el otro y con eso se debe lidiar; no solo a Alajuela se le perjudicó, sino que a otros fue igual, pero es cierto que los árbitros se equivocaron mucho sin querer ellos hacer el daño”.

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El desgaste de Concacaf: “Eso es un factor grande: el semestre pasado la Liga ganó todo y el desgaste de ese semestre tarde o temprano se paga. Si se planifica diferente, este torneo hubiese sido distinto, pero este torneo el problema es que era muy pegado y el desgaste carga a cualquier equipo y más si en la vida personal los jugadores no se cuidan bien, no duermen bien, andan haciendo cosas que no deben”.

Óscar Ramírez: “Veo a Óscar muy desgastado estos últimos meses; él tiene una manera de ser: cuando quiere irse, se va sin mucho alboroto, entonces creo que está midiendo las cosas y pensando si conviene o no seguir”.

Armando Alonso analiza el fracaso rojinegro

Armando "Caya" Alonso asegura que el Machillo debe seguir

Mercado de fichajes: “Creo que la salida de Mitchell fue muy determinante en la Liga, entonces creo que los sustitutos quedaron debiendo”.

Lesiones y factor físico: “Obvio que afectó; el año pasado estuvieron completos, no es lo mismo que se lesione uno de los dos defensas y salga Guillermo y Alexis o van der Putten o Salazar; en cambio, este torneo, por ejemplo, no estuvieron completos siempre y afecta”.

Conformismo tras tanto éxito del semestre pasado: “No creo en eso; me parece un conjunto de situaciones en lo físico que, por el desgaste del torneo pasado, les trajo consecuencias”.

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Factores extracancha: “Es un conjunto de situaciones; el año pasado puede que anduvieran en la misma fiesta, pero los resultados se dieron, y en este también, pero las cosas no se dieron”.

Arbitraje: “No, yo sé que eso no”.

El desgaste de Concacaf: “Al final creo que la Liga apostó por la Concacaf y, al no lograrlo, todo se le desacomodó y, al volver a acomodarlo, es más complicado y me parece que en lo mental eso golpeó“.

Óscar Ramírez: “Para mí no debe salir; al final no es el que está en la cancha, los planteamientos creo que siempre los hizo bien, uno conoce lo que trabaja y lo que trató de acomodar; son consecuencias de temas como jugadores, lesiones, que al final no logró que la Liga se acomodara”.