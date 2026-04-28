Esta es la sanción que tendrá Mariano Torres tras acción con comisario

El Tribunal Disciplinario de la FCRF dio a conocer este martes las sanciones impuestas conforme al Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, luego de disputarse la jornada 18 de UNAFUT del torneo de Clausura.

Las medidas alcanzan tanto a clubes como a jugadores, en respuesta a distintos incidentes registrados durante los encuentros.

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Medidas contra Saprissa

En cuanto a Saprissa, se le impondrá una multa de ₡525,000.00, de conformidad con el artículo 71 inciso 6) inciso a), además de la clausura por un partido del 20% del sector de la gradería que se ofrece al público con el precio más bajo.

La Unafut ya tiene el informe que presentó el comisario Erick Mora, luego del juego entre Puntarenas FC y Saprissa. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Esta sanción se aplica al tratarse de la primera ocasión en la temporada en que aficionados identificados como seguidores del club incurren en conductas indebidas durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios dentro de las instalaciones del estadio, ya sea entre simpatizantes del mismo equipo o con aficionados del conjunto local.

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Sanción a Mariano Torres

Con respecto al jugador Mariano Néstor Torres, por la acción protagonizada con el comisario de la UNAFUT, se determinó una sanción de tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00.

La medida se fundamenta en el artículo 38 inciso 1), al tratarse de la primera vez que incurre en insultos, provocaciones, ofensas o amenazas, o bien en el uso de lenguaje ofensivo, grosero u obsceno, así como gestos de la misma naturaleza dirigidos a oficiales de partido.

Otro jugador sancionado

Para la misma institución, también será penalizado Fidel Escobar Mendieta, quien recibió una sanción de tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00, igualmente bajo el artículo 38 inciso 1).

Fidel Escobar también recibió una multa. (Instagram)

En su caso, se determinó que incurrió por primera vez en conductas como insultar, provocar, ofender o amenazar, o utilizar lenguaje ofensivo o gestos inapropiados contra oficiales del encuentro.

San Carlos

San Carlos tiene también una multa de ₡250,000.00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Puntarenas FC

El jugador José Ignacio Gómez Valverde será penalizado con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Este martes se dieron a conocer las sanciones para los clubes nacionales. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

Guadalupe FC

El equipo de Guadalupe FC fue castigado con una multa de ₡505,000.00 desglosada en:

₡400,000.00 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local, de conformidad con el artículo 55 inciso 2 inciso i) al ser la primera vez en la temporada que se permite el ingreso de objetos no permitidos, en este caso bengalas.

₡105,000.00 de conformidad con el artículo 74 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que los árbitros, en el ejercicio de sus funciones, fueren objeto de agresiones verbales e insultos por parte de aficionados en las instalaciones deportivas con ocasión de la celebración de un partido.

Cartaginés

Los brumosos enfrentan una multa de ₡157,000.00 de conformidad con el artículo 73 inciso 5) al ser la primera vez que se ve invasión pasiva de sus aficionados.