Así reaccionaron Christian Sandoval y el Mambo Núñez al temblor de este lunes mientras estaban en vivo

La noche de este lunes, a las 9:49 p.m., un sismo tomó por sorpresa a gran parte de la población.

De acuerdo con la Red Sismológica Nacional, el evento alcanzó una magnitud de 5,3 y tuvo su epicentro en Acosta, lo que provocó que fuera percibido en distintas zonas del país.

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En ese mismo instante, el programa televisivo “La Platea”, de TD Más, se encontraba en vivo, lo que permitió que los espectadores presenciaran las reacciones espontáneas de sus presentadores.

Los presentadores se mostraron sorprendidos por el temblor. (TD Más/Instagram)

El movimiento ocurrió justo cuando se mostraba en primer plano una bola que sostenía David Diach como parte de una dinámica promocional.

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Reacciones en directo ante el temblor

“Epa, está temblando en este momento, así que mucha calma a todos los que están en casa. Mucha calma a todos los que están en casita”, expresó Christian Sandoval de inmediato.

Otros presentes también reaccionaron en vivo. “Sí, señor”, “buen meneo”, “menéalo, menéalo”, comentaron algunos de los panelistas, entre ellos el Mambo Núñez y Allan Alemán.

Mientras tanto, Núñez bromeó comparando la situación con una “tagada”, mientras Alemán se mantuvo tranquilo, incluso revisando su teléfono.

Las cámaras captaron el impacto del sismo

Las imágenes transmitidas mostraron claramente cómo las luces del set se movían debido al temblor, lo que reforzó la percepción de la intensidad del evento.

“Un temblor bastante fuerte que acabamos de sentir aquí en el sector de Sabana y me imagino que en gran parte del territorio nacional”, agregó Sandoval durante la transmisión.

A pesar del momento de tensión, el programa continuó con normalidad.