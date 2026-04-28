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¿A qué hora juega PSG vs Bayern Munich y dónde ver la semifinal de Champions League este martes?

El PSG y el Bayern Munich se enfrentan en la ida de semifinales de la UEFA Champions League en un duelo que promete alta intensidad y figuras de talla mundial

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Por Hillary Chinchilla Marín

El PSG y el Bayern Munich se enfrentan este martes 28 de abril de 2026 en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en el estadio Parque de los Príncipes, con transmisión internacional y horarios definidos para toda América y Europa.

El conjunto parisino llega tras eliminar al Liverpool, mientras que el Bayern dejó en el camino al Real Madrid, consolidándose como uno de los favoritos del torneo.

Horarios y transmisión del PSG vs Bayern Munich

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El PSG apuesta por su ofensiva para tomar ventaja en casa ante el Bayern. (KARIM JAAFAR/AFP)

El partido entre PSG vs Bayern Munich iniciará a la 1:00 p.m. en Centroamérica (Costa Rica incluida), 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, y 9:00 p.m. en España.

La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium en Sudamérica y Centroamérica, mientras que en México se verá por TNT Sports y MAX, y en España por Movistar Liga de Campeones.

Duelo de favoritos por la final

El equipo dirigido por Luis Enrique intentará hacer valer su condición de local y defender su título como vigente campeón europeo. En frente estará un Bayern Munich sólido, que busca sacar ventaja como visitante y confirmar su gran momento competitivo.

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Ambos equipos presentan plantillas de alto nivel, con figuras como Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia y Vitinha en el PSG, y Harry Kane, Joshua Kimmich y Serge Gnabry en el conjunto alemán.

El resultado de este encuentro marcará el rumbo de una de las semifinales más esperadas del torneo europeo.

PSG recibe al Bayern Munich en semifinales de Champions League en París.
PSG recibe al Bayern Munich en semifinales de Champions League en París. (Creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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