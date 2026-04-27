David Faitelson se disculpó con José Ramón Ramón Fernández ante decenas de personas

Los nombres de David Faitelson y José Ramón Fernández se han convertido en tendencia en redes sociales durante los últimos meses, tras ver cómo una de las duplas más emblemáticas del periodismo deportivo mexicano pasó de la complicidad frente a las cámaras a protagonizar fuertes diferencias públicas.

La ruptura se dio luego de la salida de Faitelson rumbo a Televisa, hecho que marcó un antes y un después en su relación profesional y personal.

El distanciamiento entre ambos comunicadores escaló hasta intercambios de versiones sobre presuntas acciones del pasado, dejando en segundo plano la extensa historia que construyeron juntos en programas de TV Azteca y, más recientemente, en ESPN, donde compartieron algunos de los momentos más recordados del análisis deportivo en México.

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David Faitelson le ofreció una disculpa a José Ramón Fernández. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla./Foto: captura de pantalla.)

Un apretón de manos

En el marco de la primera Copa del Mundo transmitida por distintas cadenas televisivas y tras la publicación del libro de Fernández, El Protagonista, en el que acusa a Faitelson de haberle faltado el respeto a una compañera, ambos se reencontraron en Pachuca durante la votación del Salón de la Fama del Fútbol.

Luego de la ceremonia y ante la presencia de medios de comunicación y colegas, David Faitelson tomó el micrófono y, frente a José Ramón, ofreció disculpas por su comportamiento. Reconoció su error, destacó la figura de Fernández como su maestro y aseguró que siempre recordará los momentos positivos que compartieron juntos en coberturas de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo.

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“Si en algún momento me equivoqué, José Ramón, de todo corazón, por todo el tiempo juntos, usted fue un padre para mí. Yo lo veo a los ojos y me equivoqué; no estaba nada preparado. Creo que en la vida hay que dar la cara y yo me equivoqué.

“Estuvimos en las buenas y en las malas y, al final del día, me quedo con la parte positiva. Le ofrezco una disculpa; gran parte de lo que soy se lo debo a usted, y mi familia también”, mencionó.