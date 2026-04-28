Fuerte temblor de la noche de este lunes ya suma 10 réplicas

El fuerte temblor que alarmó a muchas de personas la noche de este lunes 27 de abril sigue generando movimiento en el país.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), hasta las 6 a. m. de este martes ya se habían registrado al menos 10 réplicas tras el sismo principal ocurrido a las 9:49 p. m.

Réplicas han sido menores

Las autoridades detallaron que las réplicas detectadas han sido menores a los 2 grados, por lo que la mayoría no han sido percibidas por la población.

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El fuerte temblor que alarmó a muchas de personas la noche del lunes 27 de abril del 2026 sigue generando movimiento en el país, a las 6 a.m. del martes 28 reportaban 10 réplicas. Foto: Ovsicori (Ovsicori/Ovsicori)

El movimiento principal sí provocó preocupación entre muchas personas debido a la intensidad con que se sintió en distintas partes del país.

Según el Ovsicori, el temblor alcanzó una magnitud de 5,1 grados.

Sin embargo, la Red Sismológica Nacional reportó que el evento fue de 5,3 grados, el epicentro ocurrió en Acosta.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) afirmó que pese a que fue sentido fuerte y moderado, no hubo reporte de daños.

El movimiento se registró durante la noche, sorprendiendo a muchas familias que reportaron haber sentido el temblor con fuerza.

Las autoridades mantienen monitoreo constante ante la posibilidad de nuevas réplicas.