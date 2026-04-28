Fuerte temblor de 5,3 grados sacude Costa Rica

Un fuerte temblor sacudió al país la noche de este lunes.

Según la Red Sismológica Nacional la magnitud se fijo en 5,3 grados. Mientras que según el Ovsicori, el sismo tuvo una intensidad de 4,7 grados y el epicentro se localizó a 5 kilómetros al suroeste de Acosta, San José.

Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes (Cortesía/Cortesía)

El movimiento fue reportado a las 9:49 pm.

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana reportan que lo sintieron.

“Nos mecieron duro”, dicen en redes sociales.

Temblor 5,3 grados (Cortes/cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias informó que no hubo afectación por el temblor.

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“No hay reporte de daños luego del sismo presentado y sentido en diferentes partes del país. La CNE continuará el monitoreo a nivel nacional”, indicó la CNE.