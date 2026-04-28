Sucesos

Fuerte temblor de 5,3 grados sacude Costa Rica

Sismo se reportó muy fuerte en varias partes del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un fuerte temblor sacudió al país la noche de este lunes.

Según la Red Sismológica Nacional la magnitud se fijo en 5,3 grados. Mientras que según el Ovsicori, el sismo tuvo una intensidad de 4,7 grados y el epicentro se localizó a 5 kilómetros al suroeste de Acosta, San José.

Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes
Un fuerte temblor sacudió el país la noche de este lunes (Cortesía/Cortesía)

El movimiento fue reportado a las 9:49 pm.

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana reportan que lo sintieron.

“Nos mecieron duro”, dicen en redes sociales.

Temblor 5,3 grados
Temblor 5,3 grados (Cortes/cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias informó que no hubo afectación por el temblor.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos en Heredia

“No hay reporte de daños luego del sismo presentado y sentido en diferentes partes del país. La CNE continuará el monitoreo a nivel nacional”, indicó la CNE.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
temblorsismo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.