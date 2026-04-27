Sucesos

Hombre es asesinado a balazos en Heredia

El crimen ocurrió la tarde de este jueves

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió hace pocos minutos en Heredia.

LEA MÁS: Hombre pierde la vida tras ser acribillado a plena luz del día en Alajuelita

Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a las 4:27 p.m. en San Francisco de Heredia.

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El crimen ocurrió en San Francisco de Heredia. Foto Archivo. (Albert Marín.)

De acuerdo con la Benemérita, el comité local recibió una alerta sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una ambulancia básica.

LEA MÁS: John Cadenas, tercer costarricense extraditado, tenía nexos con la mafia italiana, según el OIJ

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples impactos de bala en el pecho y en una de sus piernas.

LEA MÁS: Frenan tala en Gandoca-Manzanillo: Fiscalía logra medidas urgentes para proteger bosque en Talamanca

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio en HerediaAsesinato en Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.