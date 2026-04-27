Hombre es asesinado a balazos en Heredia

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país; el caso más reciente ocurrió hace pocos minutos en Heredia.

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Así lo confirmó a La Teja la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a las 4:27 p.m. en San Francisco de Heredia.

El crimen ocurrió en San Francisco de Heredia. Foto Archivo. (Albert Marín.)

De acuerdo con la Benemérita, el comité local recibió una alerta sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una ambulancia básica.

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A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples impactos de bala en el pecho y en una de sus piernas.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el ataque.