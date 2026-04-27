John Cadenas, tercer costarricense extraditado, tenía nexos con la mafia italiana, según el OIJ

Un costarricense señalado como figura clave en el narcotráfico internacional fue extraditado este lunes 27 de abril hacia Italia, en un caso que marca un hecho poco común en el país, al tratarse del tercer tico enviado a enfrentar la justicia en el extranjero y el primero con destino a territorio europeo.

Se trata de Johnny Angulo Fernández, conocido con el alias de John Cadenas, quien es requerido por el gobierno italiano por su presunta participación en redes de tráfico internacional de drogas.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, aseguró que el sospechoso tenía aparentes vínculos con la poderosa mafia italiana ‘Ndrangheta.

John Cadenas fue extraditado a Italia (OIJ/Cortesía)

“Es requerido por el gobierno italiano por tráfico internacional de drogas, según la investigación de ese país, y además tenía conexiones con la ’Ndrangheta, uno de los grupos de la mafia italiana más poderosa”, afirmó Soto.

Según Soto, Angulo no era un actor reciente en este tipo de delitos, sino que acumulaba años de experiencia en el negocio ilícito.

“Es una persona que tenía bastante tiempo en tráfico de drogas en el Pacífico Sur. Por Punta Burica recepcionaba cargamentos para almacenarlos y luego llevarlos al Caribe para enviarlos a Europa. Es una persona con bastante experiencia en el tema”, explicó.

La droga era trasladada por tierra hacia el Caribe y enviada en contenedores hacia Europa.

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Para el OIJ, esta extradición representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado.

“Es importante porque es combatir el tráfico de drogas y también por las posibilidades que nos da la ley; este es el tercer costarricense extraditado”, agregó Soto.

El traslado del imputado se inició a las 2 p.m., cuando fue llevado a abordar un vuelo con destino a Italia, donde deberá responder ante las autoridades judiciales de ese país.