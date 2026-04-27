Hombre pierde la vida tras ser acribillado a plena luz del día en Alajuelita

Un nuevo hecho de sangre sacudió a los vecinos de Alajuelita, San José, pues un hombre fue acribillado a plena luz del día.

El hecho fue confirmado a este medio por la Cruz Roja, la cual indicó que el homicidio ocurrió a eso de las 2:30 p.m. de este lunes en el sector de San Felipe de Alajuelita.

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Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, la Benemérita despachó una ambulancia básica al sitio.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales y con múltiples impactos de bala.

El crimen ocurrió en San Felipe de Alajuelita. Foto: Archivo (IStock)

“Se trata de un hombre adulto herido por arma de fuego en el pecho, el estómago y las extremidades superiores e inferiores (brazos y piernas)”, detalló la Cruz Roja.

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En una fotografía que circula en redes, y que no publicaremos por respeto a los familiares de la víctima, se observa que el ahora fallecido quedó tendido, en posición fetal, junto a una bolsa plástica que, en apariencia, estaba cargando al momento del ataque.

De momento, la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del hombre asesinado.