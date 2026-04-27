Sucesos

Cruz Roja atiende a quinceañera que recibió descarga eléctrica mientras usaba plancha de pelo

La muchacha sufrió una quemadura de primer grado en una de sus manos

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Por Adrián Galeano Calvo

Una muchacha de 15 años tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica debido a que resultó herida a consecuencia de un insólito incidente que le ocurrió mientras usaba una plancha para cabello.

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual informó que la situación ocurrió a eso de las 12:30 p.m. de este lunes en una casa ubicada en Pital de San Carlos, Alajuela.

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Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de Cruz Roja, explicó que la alerta que recibieron señalaba que se trataba de una menor que sufrió una descarga eléctrica.

Las ambulancias trasladaron primero a dos de los afectados por la onda expansiva y luego volvieron por otro que inicialmente no requirió traslado, pero luego comenzó a sentirse mal. Foto: Reiner Montero.
La muchacha fue llevada a la clínica de Pital. Foto Archivo.

“Recibimos la solicitud de ayuda de una menor de 15 años que estaba manipulando una plancha para cabello y fue electrocutada.

“Enviamos una ambulancia de soporte básico al lugar y una vez estando en sitio logramos confirmar el hecho, valoramos a la paciente que tenía una quemadura de primer grado en una de sus extremidades superiores (brazos)”, explicó Quirós.

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La muchacha fue atendida por personal paramédico, que la trasladó en condición estable a la clínica de Pital.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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