Sucesos

Grupo habría ganado más de ¢1.600 millones al estafar a 160 personas que querían comprar carros de lujo

Como parte del operativo las autoridades detuvieron a cinco personas como sospechosas de integrar el supuesto grupo criminal

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Por Adrián Galeano Calvo

Un supuesto grupo criminal habría ganado más de ¢1.600 millones al estafar a decenas de personas que soñaban con adquirir un carro de lujo.

Las fechorías de esta presunta banda llegaron a su final este lunes, pues la Fiscalía Adjunta de Fraudes dirigió cinco allanamientos para desmantelar a esta organización.

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Como resultado de ese operativo, las autoridades lograron detener a cinco personas de apellidos Carvajal, González, Alvarado, Pizarro y Ramos.

“A los sospechosos se les tomará la declaración indagatoria en horas de la tarde y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, indicó la Fiscalía.

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El Ministerio Público señaló que los operativos se llevaron a cabo en casas, la oficina de una notaría pública y en un despacho de una empresa ubicada en Escazú, “donde se logró decomisar prueba de interés para la causa”.

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La Fiscalía indicó que el grupo defraudó a 160 personas. Foto Archivo. (OIJ/OIJ)

En cuanto al método de estafa, según la investigación, este grupo habría defraudado a 160 personas con la venta ficticia a plazo de automotores de alta gama y se presume que estos nunca fueron entregados a las víctimas.

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Según el Ministerio Público, ese fraude ocasionó un perjuicio económico de aproximadamente ¢1.600.000.000 (mil seiscientos millones de colones).

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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