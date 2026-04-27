Grupo habría ganado más de ¢1.600 millones al estafar a 160 personas que querían comprar carros de lujo

Un supuesto grupo criminal habría ganado más de ¢1.600 millones al estafar a decenas de personas que soñaban con adquirir un carro de lujo.

Las fechorías de esta presunta banda llegaron a su final este lunes, pues la Fiscalía Adjunta de Fraudes dirigió cinco allanamientos para desmantelar a esta organización.

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Como resultado de ese operativo, las autoridades lograron detener a cinco personas de apellidos Carvajal, González, Alvarado, Pizarro y Ramos.

“A los sospechosos se les tomará la declaración indagatoria en horas de la tarde y luego se valorará lo correspondiente a la solicitud de medidas cautelares”, indicó la Fiscalía.

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El Ministerio Público señaló que los operativos se llevaron a cabo en casas, la oficina de una notaría pública y en un despacho de una empresa ubicada en Escazú, “donde se logró decomisar prueba de interés para la causa”.

La Fiscalía indicó que el grupo defraudó a 160 personas. Foto Archivo. (OIJ/OIJ)

En cuanto al método de estafa, según la investigación, este grupo habría defraudado a 160 personas con la venta ficticia a plazo de automotores de alta gama y se presume que estos nunca fueron entregados a las víctimas.

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Según el Ministerio Público, ese fraude ocasionó un perjuicio económico de aproximadamente ¢1.600.000.000 (mil seiscientos millones de colones).