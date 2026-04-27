Impactante accidente en Alajuela: carro queda destruido y cisterna volcada

Un aparatoso accidente de tránsito generó un gran impacto la mañana de este lunes 27 de abril en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría.

La emergencia fue reportada a las 10:41 a. m., luego de una violenta colisión entre un carro y un camión cisterna.

Según el reporte preliminar, el choque fue tan fuerte que el camión terminó volcado, mientras que el vehículo liviano quedó prácticamente destruido.

Las imágenes del sitio evidenciaron la magnitud del impacto, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

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Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Cuatro personas atendidas

A la escena se desplazaron unidades de la Cruz Roja, que atendieron a cuatro pacientes.

Uno de los involucrados no requirió traslado, mientras que los otros tres fueron llevados al Hospital de Alajuela para su valoración.

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Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Pese a la gravedad del accidente, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para determinar cómo ocurrió este violento choque.