Sucesos

Impactante accidente en Alajuela: carro queda destruido y cisterna volcada

Emergencia ocurrió a un costado del aeropuerto Juan Santamaría

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un aparatoso accidente de tránsito generó un gran impacto la mañana de este lunes 27 de abril en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría.

La emergencia fue reportada a las 10:41 a. m., luego de una violenta colisión entre un carro y un camión cisterna.

Según el reporte preliminar, el choque fue tan fuerte que el camión terminó volcado, mientras que el vehículo liviano quedó prácticamente destruido.

Las imágenes del sitio evidenciaron la magnitud del impacto, lo que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

LEA MÁS: John Cadenas será el tercer costarricense extraditado, pero no va a Estados Unidos

Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales
Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Cuatro personas atendidas

A la escena se desplazaron unidades de la Cruz Roja, que atendieron a cuatro pacientes.

Uno de los involucrados no requirió traslado, mientras que los otros tres fueron llevados al Hospital de Alajuela para su valoración.

LEA MÁS: Confirman que conductora que causó muerte de policía se dio a la fuga y manejaba borracha

Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales
Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)
Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales
Un aparatoso accidente de tránsito generó gran impacto la mañana del lunes 27 de abril del 2026, en Río Segundo de Alajuela, a un costado del aeropuerto Juan Santamaría. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Pese a la gravedad del accidente, las autoridades confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes para determinar cómo ocurrió este violento choque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choque de carro y cisterna en Río Segundo, Alajuela
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.