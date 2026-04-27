Sucesos

Confirman que conductora que causó muerte de policía se dio a la fuga y manejaba borracha

La mujer fue detenida por la Fuerza Pública lejos de donde ocurrió el mortal hecho

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Por Adrián Galeano Calvo

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la conductora que causó el accidente en el que murió el oficial de Fuerza Pública don Víctor Vargas González, de 64 años, conducía bajo los efectos del licor.

Además, indicaron que la mujer, apellidada León, continuó con su camino como si nada hubiera pasado, por lo que tuvo que ser detenida por oficiales de la Fuerza Pública en Corredores, zona sur del país.

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“Las unidades policiales le dieron seguimiento al vehículo sospechoso, el cual presentaba daños visibles en su parte frontal, gracias a lo cual fue interceptado en el sector de Palma Real.

“La conductora fue sometida a pruebas de alcoholemia por parte de la Policía de Tránsito, las cuales arrojaron resultados positivos, por lo que, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Corredores, la sospechosa fue aprehendida para su debido procesamiento”, indicó Seguridad.

Don Víctor se iba a jubilar en noviembre de este año.
Don Víctor se iba a jubilar en noviembre de este año. (MSP/Don Víctor se iba a jubilar en noviembre de este año.)

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En cuanto a cómo ocurrió el incidente, las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 6:57 p.m. de este domingo en Veracruz de Coloradito de Corredores, poco después de que Vargas salió de trabajar de la delegación distrital de La Cuesta.

“El oficial se dirigía en motocicleta a su casa, tras terminar su turno laboral, cuando fue atropellado por la conductora de un automóvil, en presunto estado de ebriedad”, informó Seguridad.

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Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio de Seguridad Pública informó que Vargas, quien era conocido como Pastor o Pastorcito, tenía aproximadamente 25 años de servir en la Fuerza Pública.

El dato que hace más dolorosa esta situación es que Seguridad confirmó que don Víctor iba a jubilarse en noviembre de este año.

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Policía fallecido Corredores
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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