Confirman que conductora que causó muerte de policía se dio a la fuga y manejaba borracha

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la conductora que causó el accidente en el que murió el oficial de Fuerza Pública don Víctor Vargas González, de 64 años, conducía bajo los efectos del licor.

Además, indicaron que la mujer, apellidada León, continuó con su camino como si nada hubiera pasado, por lo que tuvo que ser detenida por oficiales de la Fuerza Pública en Corredores, zona sur del país.

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“Las unidades policiales le dieron seguimiento al vehículo sospechoso, el cual presentaba daños visibles en su parte frontal, gracias a lo cual fue interceptado en el sector de Palma Real.

“La conductora fue sometida a pruebas de alcoholemia por parte de la Policía de Tránsito, las cuales arrojaron resultados positivos, por lo que, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Corredores, la sospechosa fue aprehendida para su debido procesamiento”, indicó Seguridad.

Don Víctor se iba a jubilar en noviembre de este año. (MSP/Don Víctor se iba a jubilar en noviembre de este año.)

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En cuanto a cómo ocurrió el incidente, las autoridades informaron que los hechos ocurrieron a eso de las 6:57 p.m. de este domingo en Veracruz de Coloradito de Corredores, poco después de que Vargas salió de trabajar de la delegación distrital de La Cuesta.

“El oficial se dirigía en motocicleta a su casa, tras terminar su turno laboral, cuando fue atropellado por la conductora de un automóvil, en presunto estado de ebriedad”, informó Seguridad.

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Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio de Seguridad Pública informó que Vargas, quien era conocido como Pastor o Pastorcito, tenía aproximadamente 25 años de servir en la Fuerza Pública.

El dato que hace más dolorosa esta situación es que Seguridad confirmó que don Víctor iba a jubilarse en noviembre de este año.