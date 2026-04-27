Por qué hace tanto calor y humedad y hasta cuándo seguirá este ambiente sofocante

Si en los últimos días ha sentido mucho bochorno, especialmente durante las noches, no es casualidad, ya que en el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) nos explicaron a qué se debe esta situación y durante cuánto tiempo se percibirán estos efectos.

Las condiciones atmosféricas que predominan en la región están generando ese ambiente pesado y húmedo.

José Valverde, meteorólogo del IMN, explicó que se mantienen valores bajos de presión atmosférica en Centroamérica, combinados con altos niveles de humedad, lo que favorece la sensación de calor incómodo.

Este aumento del bochorno responde a condiciones propias de la época de transición lluviosa en Costa Rica.

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El cambio hacia la época lluviosa está provocando el bochorno que se siente en el ambiente. Foto: Ilustrativa (Canva/Canva)

Menos viento y más humedad

Durante este periodo es común que se presente una disminución del viento alisio, lo que reduce la circulación de aire fresco.

A esto se suma un aumento en el contenido de humedad, especialmente en las capas bajas de la atmósfera, lo que genera esa sensación incómoda de calor pegajoso.

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Las lluvias entrarán de lleno en suelo tico a partir de mediados de mayo, por lo que hasta el próximo mes se percibirán estas condiciones.

La razón del calor y bochorno

¿Por qué empeora en la noche?

El bochorno suele intensificarse hacia el final de la tarde y durante la noche.

Esto ocurre porque la humedad se mantiene en el ambiente, mientras predominan vientos débiles o del oeste y una cobertura nubosa ocasional que impide que el calor se disipe con facilidad.

Además, en muchos casos hay pocas precipitaciones, lo que evita que el ambiente se refresque.

Estas condiciones son típicas de esta época y pueden continuar en los próximos días, provocando noches más cálidas y una sensación térmica más alta de lo habitual.