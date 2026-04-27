Así despidieron a niño que fue cruelmente asesinado junto a su papá en Esparza

Familiares y seres queridos de Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo de 12 años, quienes fueron cruelmente asesinados el pasado viernes en Esparza, les dieron el último adiós este domingo.

El padre y su hijo fueron despedidos la mañana de este domingo en el cementerio de la comunidad de Marañonal de Esparza, en Puntarenas.

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Ese mismo domingo, la Escuela Arturo Torres Martínez, en la que estudiaba el niño, le dedicó un sentido mensaje de despedida, el cual compartieron en su página de Facebook.

Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo, de 12, iban a comprar pan cuando los sicarios los mataron con una ráfaga de tiros. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Hoy decimos adiós a un estudiante que fue parte de nuestros recuerdos, de nuestras alegrías, de nuestros momentos. Hoy elevamos nuestras oraciones para que esté al lado de Diosito, rodeado de amor, paz y luz eterna.

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“Siempre vivirá en nuestros corazones, en cada rincón de nuestra escuela, en cada sonrisa y en cada recuerdo que dejó en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. A su familia, les enviamos nuestro más sincero abrazo y les deseamos mucho consuelo en sus corazones en ese difícil momento”, publicó la escuela.

El crimen que conmocionó a todo el país ocurrió la mañana del pasado viernes en la comunidad de Espíritu Santo de Esparza, cuando padre e hijo fueron atacados a balazos dentro del carro en el que viajaban.

El OIJ encontró casquillos de tres armas distintas en el lugar del crimen. (Foto: /Foto: cortesía)

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Trascendió que los sicarios aprovecharon que Róger y su hijo iban saliendo de su casa a comprar pan para desayunar.

El OIJ reveló que en la escena del crimen recolectaron casquillos de tres armas distintas; dos fusiles AK57 y AR15, y un arma calibre 9 milímetros.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil de este atroz crimen.