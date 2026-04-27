Se repite el horror: niño que está grave al ser baleado en ataque es hijo de hombre asesinado en Liberia

La violencia vuelve a golpear a los más inocentes. Un niño de apenas 3 años, quien hoy lucha por su vida tras ser baleado en Liberia, Guanacaste, la noche del domingo, es otra víctima de una historia que se repite en el país: ataques armados donde menores terminan en medio del peligro.

Este caso guarda similitudes con el ocurrido en Esparza, Puntarenas, donde también un niño, de 12 años, resultó afectado en medio de un hecho violento. Lastimosamente, en este caso el menor murió, al igual que su papá, quien era el blanco del ataque el pasado viernes 24 de abril.

De acuerdo con el OIJ, esta otra agresión ocurrió a eso de las 4 p. m. de este domingo 26 de abril en La Guardia de Liberia.

En el sitio falleció un hombre de apellido Céspedes, de 23 años, quien fue atacado a balazos dentro de su vivienda.

“Un vehículo llegó hasta la vivienda del ofendido y una persona no identificada disparó contra la víctima y fue declarada sin signos vitales en la escena”, indicaron las autoridades.

LEA MÁS: Horas después del asesinato de padre e hijo de 12 años, se revive la angustia en Esparza

Ataques armados siguen alcanzando a niños en el país. Fotografía: John Durán / Ilustrativa

Niño estaba en sus brazos

Durante el ataque, un menor también resultó herido.

Según el OIJ, el niño se encontraba en los brazos de Céspedes al momento de las detonaciones, por lo que recibió un impacto de bala en la espalda.

El joven de 23 años falleció tras recibir disparos en el tórax, la espalda y los brazos; este sujeto al parecer es el papá del niño.

LEA MÁS: Minutos clave: así lograron salvarle la vida a niño de 3 años que fue baleado en Liberia

Una historia que se repite

Este nuevo hecho de violencia vuelve a encender las alarmas, ya que evidencia cómo los niños, los más inocentes, siguen quedando expuestos en medio de ataques armados.

Mientras tanto, el menor herido permanece bajo atención médica, y las autoridades mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.