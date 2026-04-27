Minutos clave: así lograron salvarle la vida a niño de 3 años que fue baleado en Liberia

La rápida intervención médica y un traslado especializado, fueron claves para salvarle la vida a un niño de apenas 3 años que resultó herido de bala en Liberia, Guanacaste.

El menor fue trasladado cerca de las 11 p.m. de este domingo 26 de abril al Hospital Nacional de Niños, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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La agresión la sufrió en Nacascolo, en Liberia. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cirugía fue clave para mantenerlo con vida

El doctor Carlos Jiménez, director del centro médico, explicó que al pequeño se le realizó una intervención quirúrgica que resultó determinante.

“Se le hizo una intervención quirúrgica que inicialmente salva la vida del niño”, detalló el especialista.

El menor recibió el impacto de bala en el abdomen, una zona delicada que puede generar múltiples complicaciones.

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Traslado aéreo marcó la diferencia

Además de la cirugía, el traslado fue otro factor clave en la atención oportuna del niño.

El equipo de traslado aéreo se movilizó hasta el hospital de Liberia para apoyar al personal médico local y garantizar que el menor llegara en las mejores condiciones posibles.

Según Jiménez, este proceso permitió un traslado más rápido y seguro, cumpliendo con todos los protocolos necesarios para este tipo de pacientes.

Permanece delicado, pero estable

El director del hospital indicó que el niño se mantiene en condición delicada, aunque dentro de ese estado está estable.

Desde su ingreso y hasta las 7 a. m. de este lunes, el menor no ha requerido nuevas intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, los médicos son cautelosos y aseguran que no se puede cantar victoria, ya que será necesario esperar al menos una semana para evaluar su evolución, debido a las posibles complicaciones que puede generar una herida de bala en el abdomen.

El niño resultó herido en Nacascolo, en Liberia, este domingo 26 de abril, el OIJ aún no ha detallado las circunstancias en las que el niño resulta herido.

En lo que llevamos de este año ya son tres niños que son atendidos por el hospital de Niños consecuencia de las balas.

Lamentablemente, el jueves 24 de abril anterior, murió un niño de 12 años, al ser atacado de múltiples balazos en Esparza, Puntarenas, en un ataque para su papá de nombre Róger Rosales Rodríguez, de 41 años.