Sucesos

Trasladan vía aérea a niño de tres años que recibió balazo en Liberia

Un niño de 3 años recibió un balazo en el abdomen en Liberia y está siendo trasladado a San José

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Por Silvia Núñez
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Miembros de la Cruz Roja se encargaron de atender al menor y llevarlo primero al hospital de Liberia. (cruz /captura)

Un niño de apenas tres años resultó gravemente herido de bala la tarde de este domingo en el sector de Nacascolo, en Liberia, en un hecho que ahora está bajo investigación.

Debido a la gravedad de las heridas, el niño fue estabilizado en la escena y trasladado de inmediato al centro médico local en condición crítica.

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Hace unos minutos se inició con el traslado del niño vía aérea hasta Base 2 del aeropuerto Juan Santamaría para ser trasladado al hospital Nacional de Niños debido a que su condición no mejora.

El herido es acompañado por personal médico y un paramédico del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

La doctora Sharon Picado, de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que el pequeño requirió una rápida intervención debido a la complejidad de las lesiones.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cómo ocurrió el hecho ni en qué circunstancias el niño recibió el disparo.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar qué fue lo que pasó.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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