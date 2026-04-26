Hallan cuerpo de hombre con múltiples traumas en lote baldío en Siquirres

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena. (Albert Marin)

La mañana de este domingo se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en un lote baldío en el sector de Siquirres, lo que movilizó una unidad de la Cruz Roja Costarricense hasta el lugar.

Según informó la benemérita, la alerta ingresó minutos después de las 10 a.m., luego de que varios vecinos reportaran la presencia de una persona tirada en la zona.

De inmediato se despachó una unidad de soporte básico hasta el lugar para verificar la situación.

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Al llegar a la escena, los cruzrojistas localizaron a un hombre adulto, quien lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con Herald Garro, el fallecido presentaba múltiples traumas en distintas partes del cuerpo, por lo que se presume que pudo haber sufrido una agresión o un hecho violento.

Tras la confirmación del deceso, la escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes ahora se encargarán de la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.

De momento no se han brindado detalles sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias que rodean este caso.

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El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial, que deberá determinar qué fue lo que pasó en este solitario terreno de Siquirres.