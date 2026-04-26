Ataque a balazos deja dos hombres muertos en Limón

Un violento ataque a balazos cobró la vida de dos hombres la noche de este sábado en Limón, así lo informó la Cruz Roja.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Limón. (Cruz Roja/Cortesía)

La alerta ingresó a las 9:03 p.m., movilizando dos ambulancias hasta el lugar de los hechos.

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Según la Cruz Roja, al llegar al sitio los socorristas encontraron a dos hombres con múltiples heridas de bala.

Uno de los hombres recibió impactos en el abdomen y en las piernas, mientras que el segundo tenía heridas en cabeza, cuello, tórax, así como en los brazos y las piernas.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, ambos hombres fueron declarados sin signos vitales en la escena.

Las autoridades ahora deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este doble homicidio.

Las identidades de los fallecidos se desconocen.