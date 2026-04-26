Sucesos

Ataque a balazos deja dos hombres muertos en Limón

Víctimas presentaban múltiples impactos en distintas partes del cuerpo

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un violento ataque a balazos cobró la vida de dos hombres la noche de este sábado en Limón, así lo informó la Cruz Roja.

últimas horas cruz roja
Dos hombres fueron asesinados a balazos en Limón. (Cruz Roja/Cortesía)

La alerta ingresó a las 9:03 p.m., movilizando dos ambulancias hasta el lugar de los hechos.

LEA MÁS: Alajuelita llora a Juan Pablo Vargas, recolector que murió atropellado mientras trabajaba

Según la Cruz Roja, al llegar al sitio los socorristas encontraron a dos hombres con múltiples heridas de bala.

Uno de los hombres recibió impactos en el abdomen y en las piernas, mientras que el segundo tenía heridas en cabeza, cuello, tórax, así como en los brazos y las piernas.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, ambos hombres fueron declarados sin signos vitales en la escena.

Las autoridades ahora deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este doble homicidio.

Las identidades de los fallecidos se desconocen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque a balazoslimóncruz rojacrimendos hombres asesinados
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.