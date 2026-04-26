Colegio despide con dolor a profesor fallecido en trágico accidente en Liberia

El Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin en La Cruz, Guanacaste, expresó su profundo pesar por el fallecimiento del profesor Luis Manuel Jiménez Castillo, quien perdió la vida la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste.

Luis Manuel Jiménez Castillo fallecido en accidente en Liberia (Cortesía/cortesía)

A través de una publicación en redes sociales, la institución comunicó la triste noticia a su comunidad educativa, destacando el impacto que deja su partida entre compañeros, estudiantes y allegados.

“El Colegio Técnico Profesional Barrio Irvin informa a la comunidad educativa el sensible fallecimiento de nuestro compañero Luis Manuel Jiménez Castillo. Nos unimos en oración por su eterno descanso y para que Dios le conceda fortaleza y resignación en estos momentos de dolor y angustia a toda su estimable familia y amigos”, indicaron.

El mensaje también incluyó una cita bíblica: “Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera” (Juan 11:25-26), reflejando el sentimiento de fe y esperanza por un momento de tanta triseza.

Según la información brindada por las autoridades, Jiménez, de 34 años, viajaba en un vehículo junto con una mujer cuando, por razones que aún se investigan, se salió de la vía en Irigaray de Liberia y colisionó contra un árbol.

El accidente fue reportado a las 5:21 a.m. y, a la llegada de los cuerpos de emergencia, el educador ya no presentaba signos vitales.

El accidente cobró la vida de un hombre de 34 años en Liberia (Cortesía/Cortesía)

La mujer que lo acompañaba fue trasladada en condición crítica al Hospital de Liberia, donde permanece internada.

La muerte del docente ha generado múltiples muestras de solidaridad y mensajes de despedida en redes sociales, donde estudiantes y colegas lo recuerdan con cariño.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable suceso.