¡Indignante! Niño de apenas 3 años está grave tras recibir disparo en Liberia

Los hechos se dieron en Guanacaste. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja)

Una emergencia que entristece se registró la tarde de este domingo en Liberia, donde un niño de tan solo 3 años resultó baleado.

El caso ocurrió pasadas las 4:00 de la tarde, cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a través del sistema 911 sobre un niño herido en el sector de Nacascolo, en Liberia.

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La situación movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia, que al llegar a la escena se toparon con un panorama delicado: el niño presentaba un balazo en el abdomen.

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Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas actuaron con rapidez y trasladaron al niño en condición crítica a un centro médico para intentar salvarle la vida.

Sharon Picado, personal de la Cruz Roja, confirmó que el pequeño fue estabilizado en el sitio antes de ser llevado de urgencia al hospital.

De momento, no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni en qué circunstancias el chiquito terminó herido, situación que deberá ser investigada por las autoridades.

El caso genera preocupación y conmoción, no solo por la violencia involucrada, sino por la corta edad de la víctima.