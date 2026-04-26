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Prepare su sombrilla: Así estará el clima este lunes, según IMN

El IMN dio a conocer el pronóstico para este lunes

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Por Ingrid Hidalgo

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN)compartió malas noticias para este lunes 27 de abril: por la tarde habrá lluvia.

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Asimismo, la humedad disminuirá, por lo que las temperaturas se elevarán un poco. Esto también generará que las lluvias en el Pacífico (Puntarenas y Guanacaste) y el Valle Central (San José, Cartago y partes de Heredia y Alajuela) sean aisladas.

“Tanto el Valle Central como el Pacífico Central, Sur y la península de Nicoya tendrán todavía nubosidad que se desarrolla en el periodo de la tarde, pero con lluvias y aguaceros mucho más localizados, aunque se mantiene la posibilidad de que sean eventos dispersos de tormenta eléctrica”, indicó Gabriela Chinchilla, meteoróloga del IMN.

Clima, lluvia
El IMN indicó que este lunes habrá lluvia en varias partes del país, pero la humedad disminuirá. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La experta comentó que para este lunes disminuye la posibilidad de que haya lluvia en la Zona Norte (cantones de Alajuela y Heredia ubicados al norte del país) y en el Caribe (Limón).

“En estas dos regiones tendrán un lunes con nubosidad parcial y temperaturas más elevadas”, dijo.

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¿Cómo será la noche de este lunes?

El IMN afirmó que las condiciones se estabilizarán para la noche de este lunes.

Según el pronóstico, habrá cielos parcialmente nublados a poco nublados, sin lluvias significativas.

Frente frío
IMN indicó que en la noche de este lunes no habrá lluvia significantes en algunas zonas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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