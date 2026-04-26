¿Llueve donde vive? IMN informa si estas condiciones se prolongarán durante esta semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó que este domingo 26 de abril se están presentando fuertes lluvias en diferentes partes del país.
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En varios lugares se presentaron lluvias durante la mañana, cuyas condiciones se están prolongando esta tarde.
“Tenemos registros en Grecia y Alajuela centro. Además, en la zona de Los Santos, Pacífico Central y La Cruz de Guanacaste. Precaución ante eventos de rayería y aguaceros fuertes este domingo”, comunicó el IMN.
Los expertos indicaron que esta tarde habría aguaceros acompañados de tormenta eléctrica.
En el caso del Pacífico Central y Sur, es decir, la provincia de Puntarenas, se presentarían aguaceros y tormenta eléctrica. No se descarta que haya lluvia por la noche.
Por otra parte, en el Valle Central (San José, Cartago y algunas partes de Heredia y Alajuela) se pronosticaron lluvias y aguaceros con tormenta.
El IMN indicó que en el Caribe (Limón) y la Zona Norte (Sarapiquí de Heredia y los cantones alejados de Alajuela como San Carlos, Los Chiles, Upala y Guatuso), se presentarían aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica.
También se pronosticaron lluvias y aguaceros en varias partes de la península de Nicoya y cordilleras de Guanacaste.
Debido a estas condiciones, los meteorólogos recomendaron tener precaución en zonas propensas a inundaciones por la posible saturación de quebradas o sistemas de alcantarillado por acumulación de agua.
Si se presentan ráfagas de viento, se recomienda buscar refugio en un lugar seguro, pues podrían caer ramas de árboles, tendido eléctrico u otros objetos.
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¿Se mantendrán estas condiciones para esta semana?
Los expertos señalaron que sí. Hasta el miércoles 29 de abril se presentarán lluvias durante la tarde y las primeras horas de la noche.
Según el IMN, las zonas donde habrá lluvia son el Pacífico, es decir, Guanacaste y Puntarenas, y el Valle Central. Estas condiciones se presentarían en la tarde del jueves 30 y el viernes 1.° de mayo.
No obstante, no se descarta la posibilidad de que haya lluvias y chubascos en las montañas del Caribe y la Zona Norte; estas condiciones se presentarían por la tarde.
También habría lluvias en las costas de Puntarenas y Guanacaste.
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