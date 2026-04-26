Sucesos

Atropello en Ruta 27 deja a joven de 27 años sin vida

El hombre sufrió un fuerte trauma en la cabeza y fue declarado fallecido en el sitio

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Por Silvia Coto

Un trágico hecho se registró la mañana de este domingo en la Ruta 27, donde un hombre de 27 años perdió la vida tras, aparentemente, ser atropellado.

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Un atropello le costó la vida a un joven en la Ruta 27 (Foto: Cruz Roja/Foto: Cruz Roja)

La emergencia fue reportada a las 5:50 a.m., en Mata Redonda, en San José, donde los cuerpos de socorro se desplazaron al lugar para atender la situación.

Al llegar, los paramédicos abordaron al joven, quien presentaba un trauma severo en el cráneo. Pese a los esfuerzos, fue declarado sin signos vitales en la escena.

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La atención fue brindada por una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja.

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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