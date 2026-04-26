Balacera cobra la vida de un hombre en Alajuelita y deja aterrorizados a los vecinos

Un hombre fue asesinado noche del sábado tras ser atacado a balazos en Alajuelita.

El crimen ocurrió en San Felipe.

La alerta ingresó a las 8:37 p.m., cuando los vecinos reportaron que se escucharon muchas detonaciones y que una persona estaba herida, por lo que Cruz Roja envió una ambulancia de soporte avanzado.

Un hombre fue asesinado de múltiples balazos en Alajuelita. (Cruz Roja)

Según el reporte preliminar de la Benemérita, el paciente presentaba múltiples heridas. Al ser valorado por los socorristas en la escena, ya no contaba con signos vitales.

De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de la víctima.

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El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que trasladó el cuerpo hasta la Medicatura Forense.