Identifican a hombre fallecido tras choque contra árbol en Liberia

El accidente cobró la vida de un hombre de 34 años en Liberia (Cortesía/Cortesía)

El hombre que falleció la madrugada de este domingo tras un violento accidente de tránsito en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste, ya fue identificado por las autoridades.

Se trata de un hombre de apellido Jiménez, de 34 años, quien viajaba en un vehículo junto a una mujer cuando, por razones que aún se desconocen, se salió de la vía en el sector de Irigaray y colisionó contra un árbol.

El accidente fue reportado a las 5:21 a.m. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a Jiménez sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

La Cruz Roja había informado que el carro chocó un poste pero luego el OIJ indicó que fue contra un árbol.

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La mujer que lo acompañaba fue atendida de inmediato y trasladada en condición crítica al Hospital de Liberia, donde permanece internada.

Las autoridades se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó que el vehículo se saliera de la carretera y terminara en este fatal desenlace.