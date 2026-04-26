Ciclista escuchó disparos y sintió algo caliente: estaba herido de bala

Un hombre de 33 años, de apellido Solano, vivió momentos de angustia la noche de este sábado en barrio Corazón de Jesús, en La Uruca, luego de resultar herido de bala mientras se desplazaba en bicicleta.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron cerca de las 9:00 p.m.

El ciclista fue llevado al Hospital México. Fotos Melissa Fernández

El ciclista relató que escuchó varias detonaciones y, segundos después, sintió algo caliente en su cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido impactado por una bala en el hombro derecho.

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El herido fue trasladado al Hospital México, donde permanece internado bajo observación médica.

Por ahora, las autoridades no tienen claro cómo se dio el ataque ni si el hombre era el objetivo, aunque se sospecha fue víctima colateral. El caso se mantiene en investigación.