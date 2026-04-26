Brutal asalto en Cartago deja a hombre luchando por su vida

Un violento asalto ocurrido la noche del sábado en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó a un hombre de 36 años en condición crítica tras ser atacado con cuchillo.

Un hombre que fue víctima de un asalto se encuentra muy grave. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

El incidente fue reportado a las 11:18 p.m., momento en que los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre un hombre con múltiples heridas.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al paciente con lesiones de gravedad, por lo que le brindaron atención inmediata y lo trasladaron de urgencia al Hospital Max Peralta.

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La atención fue realizada por una ambulancia de la Cruz Roja, que logró estabilizar al herido durante el traslado.

El hombre, aparentemente, logró decir a los presentes que lo habían asaltado.

Pese a que la Policía hizo un operativo por la zona fue imposible ubicar a los sospechosos.

El caso se mantiene en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).