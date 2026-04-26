Sucesos

Brutal asalto en Cartago deja a hombre luchando por su vida

La víctima presentaba múltiples heridas de cuchillo y fue trasladada en condición crítica al hospital

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Por Silvia Coto

Un violento asalto ocurrido la noche del sábado en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, dejó a un hombre de 36 años en condición crítica tras ser atacado con cuchillo.

Emergencias del hospital Max Peralta
Un hombre que fue víctima de un asalto se encuentra muy grave. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

El incidente fue reportado a las 11:18 p.m., momento en que los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre un hombre con múltiples heridas.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al paciente con lesiones de gravedad, por lo que le brindaron atención inmediata y lo trasladaron de urgencia al Hospital Max Peralta.

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La atención fue realizada por una ambulancia de la Cruz Roja, que logró estabilizar al herido durante el traslado.

El hombre, aparentemente, logró decir a los presentes que lo habían asaltado.

Pese a que la Policía hizo un operativo por la zona fue imposible ubicar a los sospechosos.

El caso se mantiene en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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