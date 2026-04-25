Conductor de buseta que murió en choque contra tráiler llevaba excursión a encuentro religioso

El fatal choque entre una buseta y un tráiler sobre la ruta 1 se trató de una excursión religiosa, cuyas víctimas madrugaron este sábado para salir de la zona norte del país con destino a La Unión de Cartago, donde participarían en un encuentro religioso, pero el viaje terminó en tragedia.

El conductor de la buseta falleció en el sitio tras el violento impacto.

De manera preliminar, se indicó que la víctima sería un hombre de apellido Mesén, de 57 años, aunque este dato aún no ha sido confirmado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

(Cruz Roja/Cortesía)

Según los reportes, el grupo había salido en horas de la madrugada desde Chachagua de San Ramón, en Alajuela, cerca de La Fortuna de San Carlos.

Los pasajeros formaban parte de una iglesia Adventista de la zona norte y se dirigían a una actividad cuando ocurrió el accidente en La Garita de Alajuela.

Investigan causas del accidente

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido. No obstante, versiones preliminares señalan que el tráiler habría invadido el carril de la buseta, lo que provocó un impacto que resultó inevitable.

Tras el choque, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos, mientras que el conductor murió en el lugar.

Esta tragedia ocurrió en La Garita de Alajuela, específicamente 200 metros hacia Alajuela desde el cruce de Manolos.

El accidente entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela terminó en tragedia al morir el conductor de la buseta, la fatalidad ocurrió la mañana del sábado 25 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta la recibieron a las 9:20 a. m.

LEA MÁS: Disparos en la madrugada dejan a hombre entre la vida y la muerte en Pavas

Tragedia en Manolos

Niña entre los heridos graves

El fuerte choque dejó además a varias personas en condición delicada, entre ellas una niña que fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños.

“Es una buseta que trasladaba una excursión a una actividad, colisiona contra un tráiler y se atienden cuatro personas en categoría delicada, se atiende a una niña y tenemos a cinco personas más en condición estable pero igual se van a trasladar para valoración”, detalló el teniente Sergio Bolaños, del Cuerpo de Bomberos.

Fatalidad entre buseta y tráiler

En total, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas en condición delicada, además de otras cinco en estado estable, quienes también fueron llevadas a centros médicos para su valoración.

Reportan paso regulado en el sitio por la devastadora escena que dejó el accidente.

Hasta el domingo 19 de abril anterior se contabilizaba 208 personas fallecidas por accidentes de tránsito, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.