Disparos en la madrugada dejan a hombre entre la vida y la muerte en Pavas

Un hombre lucha por su vida tras recibir múltiples impactos de bala la madrugada de este sábado 25 de abril, en un hecho ocurrido en Pavas, San José.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos a las 4:46 a. m., específicamente frente a la embajada de Estados Unidos, donde quedó la víctima con varias heridas de bala.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital San Juan de Dios, donde ingresó en condición crítica.

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Ataque ocurrió en plena madrugada de este sábado. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

Violencia sigue golpeando San José

Este nuevo hecho se suma a la preocupante cifra de homicidios que se registran en el país.

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Hasta este viernes 24 de abril, las autoridades contabilizaban 226 homicidios a nivel nacional, siendo San José la provincia más afectada, con un total de 72 hechos violentos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.