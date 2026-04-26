Misterio rodea muerte de hombre conocido como “Rayo McQueen”

El cuerpo de un hombre fue hallado en una propiedad ubicada en Siquirritos de Siquirres, Limón, en circunstancias que mantienen en alerta a las autoridades ya que se presume se trata de un acto de violencia.

La víctima era conocida en la zona como “Rayo McQueen” y, según versiones preliminares, se trataba de un hombre en condición de calle.

El hombre tenía varios golpes. (cruz roja/Cortesía)

“Agresión física, se atiende masculino adulto, víctima de agresión con traumas en la cabeza y tórax, sin signos de vida ”, detalló la Cruz Roja.

El hallazgo generó la movilización de las autoridades, quienes acordonaron el sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

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El levantamiento del cuerpo fue realizado por agentes judiciales, quienes lo remitieron a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

Por ahora, las causas de la muerte se mantienen bajo investigación, mientras se intenta esclarecer qué ocurrió en este caso.