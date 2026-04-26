Sucesos

Misterio rodea muerte de hombre conocido como “Rayo McQueen”

El cuerpo presentaba aparentes golpes y fue encontrado dentro de una propiedad baldía en Siquirritos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El cuerpo de un hombre fue hallado en una propiedad ubicada en Siquirritos de Siquirres, Limón, en circunstancias que mantienen en alerta a las autoridades ya que se presume se trata de un acto de violencia.

La víctima era conocida en la zona como “Rayo McQueen” y, según versiones preliminares, se trataba de un hombre en condición de calle.

Últimas horas
El hombre tenía varios golpes. (cruz roja/Cortesía)

“Agresión física, se atiende masculino adulto, víctima de agresión con traumas en la cabeza y tórax, sin signos de vida ”, detalló la Cruz Roja.

El hallazgo generó la movilización de las autoridades, quienes acordonaron el sitio para iniciar las diligencias correspondientes.

LEA MÁS: Atropello en Ruta 27 deja a joven de 27 años sin vida

El levantamiento del cuerpo fue realizado por agentes judiciales, quienes lo remitieron a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

Por ahora, las causas de la muerte se mantienen bajo investigación, mientras se intenta esclarecer qué ocurrió en este caso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
rayo mcqueenfallecidohallazgo cuerposiquirres
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.